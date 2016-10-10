كازاخستان تمنح ملك الأردن جائزتها الأولى للسلام

استانا- الأناضول- أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، اختيار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لمنحه جائزة السلام الأولى لبلاده.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الكازخية، الإثنين، أن نزارباييف، قال في كلمة له خلال تسلمه لأوراق اعتماد سفراء جدد: “سنمنح جائزة السلام للمساهمين في الأمن الدولي ونزع السلاح النووي، وجرى اختيار العاهل الأردني عبدالله الثاني لنيلها”.

وأضاف: “جرى اختيار الملك عبدالله؛ لكونه جعل الأردن مركز استقرار في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن اختيار الفائز خلال السنوات المقبلة سيجرى من قبل لجنة خاصة، وأن منح الجائزة سيجري في 29 أغسطس/ آب الذي يصادف تاريخ إغلاق ميدان تجارب الأسلحة النووية في منطقة “سيماي” ببلاده.