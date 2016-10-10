باريس تدعو لندن الى تحمل “واجبها الاخلاقي” حيال المهاجرين القاصرين في كاليه

باريس -أ ف ب – طلب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف المنتظر في لندن الاثنين، من بريطانيا تحمل “واجبها الاخلاقي” باستقبال مئات المهاجرين القاصرين الموجودين في الجانب الفرنسي من كاليه (شمال) ولديهم اقارب في هذا البلد.

وقال كازنوف لإذاعة “ار تي ال”، “اطلب من بريطانيا تحمل واجبها الاخلاقي” في حين تستعد السلطات الفرنسية لإجلاء قريباً، المهاجرين ال7 الى 10 الاف المكدسين في مخيم كاليه العشوائي قبالة السواحل البريطانية.

وقال الوزير الذي سيلتقي نظيرته البريطانية آمبر راد، “هناك مئات القاصرين المعزولين في كاليه الذين لديهم اقارب في بريطانيا ونضع قائمة محددة بالاسماء وعلى البريطانيين تحمل مسؤولياتهم. تحملنا مسؤولياتنا”.

ورداً على سؤال حول الوسائل التي يملكها للضغط على بريطانيا قال الوزير، “عندما ستسلط كافة الكاميرات على هؤلاء القاصرين المعزولين الذين سيرفض البريطانيون استقبالهم سيكون الامر واضحاً. وبالتالي من مصلحتهم استقبالهم”.

وسمحت لندن لسبعين قاصراً بالانضمام الى اسرهم في بريطانيا بموجب مبدأ “لم الشمل” ويبقى بحسب الجمعيات 900 فتى تقل اعمارهم عن 18 عاماً في كاليه يتحدرون من السودان وافغانستان واثيوبيا واريتريا.

وبشأن الاجلاء المبرمج لمخيم كاليه قال كازنوف، انه “وجد سبعة آلاف مكان” لاستقبالهم في مراكز عبر فرنسا.

واضاف “لكن علينا ايجاد المزيد من الاماكن لإزالة المخيم قبل نهاية العام وفقاً للتعهدات التي قطعتها الحكومة”.

وقبل اشهر من الانتخابات الرئاسية تثير خطة نقل المهاجرين من كاليه التي وضعتها الحكومة الاشتراكية جدلاً.

والسبت تظاهر مئات الاشخاص في اربع مناطق في فرنسا، يفترض ان تستقبل مهاجرين البعض لرفض استقبال اجانب والبعض الاخر للدفاع عن حقوق المهاجرين.