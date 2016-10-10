محمد رمضان يكشف حقيقة محاولة اغتياله

القاهرة ـ يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان لا يريد إثارة الضجة حول حادثة إطلاق النار على سيارته, نافيا في الوقت ذاته خبر تعرّضه لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته “رولز رويس″ بعدما انتشر خبر عن نجاته من محاولة قتل برصاصات من نوع “9 ميللي”.

وأكّد رمضان في تعليق نشره عبر حسابه الخاصّ على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ما تعرّض له من محاولة إعتداء ليست برصاصة حيث كتب “الحمد لله مصر بلد الأمن والأمان.. متأكد انها ليست رصاصة.. شيء طبيعي ربما تكون اي شيء اخر غير مقصود.. والدليل على ذلك إني يومياً ادخل المسرح من شارع الهرم الرئيسي.. وحياتي دائماً وسط الناس ولا اجد إلا حب وتقدير.. ومكان مكتبي يعلمه الجميع″.