الحقيقة الكاملة وراء ارتباط الأردنية زين كرزون بالنجم محمد عساف

عمان ـ نفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، “الشائعات” التي تناولت خبر “علاقة تربط شقيقتها زين كرزن مع محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف”.

وقالت كرزون في تصريحٍ صحافيّ: “كل القصة أنني كنت مع شقيقتي زين في حفلة وصدفنا عساف”.مضيفةً: “تربطنا معرفة به لأنه سبق وزارنا في المنزل ودعوته وقمت بالواجب. وهو قام بالواجب أيضاً وتناولنا العشاء سوياً. نشرت زين الصور على السوشيال ميديا”.

وقالت ديانا إن الناس كتبوا بأنهما قد ارتبطا، فأصبح الشخص يخاف أن يظهر مع أصدقائه فتظهر عليه سمعة عاطفية، فلا يوجد شيء بين أختي وعساف غير المحبة والاحترام وقد قام بالواجب، ما نشر هو مجرد “إشاعات إشاعات”.

يذكر أنّه أُفرج بتاريخ الـ29 ايلول/سبتمبر الماضي، عن الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زين كرزون بكفالة مالية، بعد أسبوع من توقيفها في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة المخصص للنساء.

وأوقفت زين كرزون وهي شقيقة الفنانة ديانا كرزون، أثناء عودتها من رحلة سفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، بتهمة القدح والذم، إثر شكوى رفعت ضدها من قبل أشخاص، بعد نشرها مقاطع فيديو قيل إنها تسيء للمجتمع الأردني.