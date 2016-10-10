طبيبة بيطرية: كل المصريين أكلوا لحم

القاهرة ـ أكدت الدكتورة شيرين زكي مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالميا في معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير.. وكلنا أيضا أكلنا لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية بنسبة 100%”.

وحذرت في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد، لأنها تتسبب في أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدي.

وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرمنت العمومي قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.