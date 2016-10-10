أطعمة تنقي الكبد من السموم

لندن ـ يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، نظراً لدوره في إزالة السموم من الجسم عن طريق تنقية الدم من جميع المركبات الكيميائية الناتجة عن المبيدات الحشرية، والتلوث البيئي، والأدوية، والمشروبات الكحولية، حتى ينعم الإنسان بجسم سليم وصحة أفضل.

كما يعمل الكبد أيضاً على إفراز العصارة الصفراوية المهمة في عملية الهضم وتخليص الجسم من الدهون، تفادياً لتراكم الدهون الزائدة في الجسم، فضلاً عن مسؤوليته عن عملية التمثيل الغذائي للدهون، الكربوهيدرات والبروتين.

وللحفاظ على صحة الكبد الذي قد يتعرض نتيجة لوظائفه الحيوية في الجسم، إلى أضرار خطيرة، ولتنقيته من السموم، إليكم 4 أطعمة خارقة تساعد على تطهير الكبد من تلك السموم الخطيرة، كما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- الجزر

يعتبر الجزر من الخضراوات الجذرية الغنية بالجلوتاثيون، أحد أفضل المكونات التي تساعد على تطهير الكبد، كما أنه غني بمركبات الفلافونويد النباتية والبيتاكاروتين التي تساعد على تنشيط الكبد وتطهيره أيضاً من السموم.

2- الطماطم

تحتوي الطماطم أيضاً على الجلوتاثيون، إلى جانب المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في إزالة السموم من الكبد. كما تساعد الطماطم أيضاً لهذا السبب في الوقاية من العديد من أشكال السرطان.

3- الشمندر (البنجر)

يعتبر الشمندر من الخضراوات الجذرية الغنية بمركبات الفلافونويد النباتية والبيتاكاروتين التي تساعد على تطهير الكبد من السموم وتحسين أدائه.

4- الثوم

يعد الثوم أحد أشهر مضادات الأكسدة، وهو أحد أفضل العلاجات المنزلية لتنقية الكبد، وذلك لاحتوائه على مركبات الأليسين والسيلينيوم المهمة والتي تساعد في تخلص الكبد من السموم.