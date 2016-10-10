قائد فرنسا يكشف سبب تراجع مستوى بوجبا

باريس ـ كشف هوجو لوريس حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي، أسباب تراجع مستوى بول بوجبا لاعب خط وسط فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال لوريس، خلال تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو”: “يوجد الكثير من اللاعبين الذي شاركوا في بطولة اليورو، ويعانوا من الإجهاد البدني حاليا”.

وتابع: “هؤلاء اللاعبين إعدادهم للموسم الجديد لم يكن مثاليًا، وبوجبا واحدا منهم، وانتقل برقم قياسي لمانشستر يونايتد، ويوجد الكثير من الأشياء التي تضغط عليه، ولكننا جميعا نعرف أن لديه العديد من القدرات والموهبة، وهذه الأمور ستسير بشكل جيد معه بالعمل”.

وأضاف: “أدرك التوقعات العالية منه، من غرف الملابس وأيضًا من الجهاز الفني والمدير الفني، ولكن فرنسا فريق وليس لاعب واحد فقط”.

وأردف: “علينا أن نُكمل بعضنا البعض، لكي نحصل على أفضل أداء”.

وختم حارس توتنهام حديثه بقوله: “بوجبا لديه كل شيء ليكون لاعب عظيم، ولكننا نطلب منه دائما أن يعمل على ذلك، ويستطيع أن يظهر ذلك أمام هولندا”.

وتواجه فرنسا مساء اليوم، الإثنين، هولندا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.