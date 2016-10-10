تشيلسي يعرض إيدين هازارد في صفقة تبادلية لضم بونوتشي

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عرض تشيلسي لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، في صفقة تبادلية لضم ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي رغبته الشديدة في الظفر بخدمات بونوتشي، لتدعيم الخط الدفاعي للبلوز، والذي فشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت عدة تقارير صحافية، خلال الفترة الماضية، عن استعداد تشيلسي لضم بونوتشي مقابل 50 مليون يورو بالإضافة لفابريجاس.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي عرض هازارد بالإضافة لمبلغ مالي أقل من أجل ضم بونوتشي، والذي لم يقدم الموسم الماضي أداءً جيدًا مع الفريق.

وأبدى ماكسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، إعجابه الشديد بهازارد، ولكنه سيحتاج لتعديل خطة لعبه حال تمت الصفقة.