أردوغان يجرى مباحثات مع رئيس قبرص التركية في إسطنبول

اسطنبول- الأناضول – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، في قصر يلدز بمدينة اسطنبول شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن أردوغان وأقينجي عقدا لقاءً استمر قرابة ساعة واحدة بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر خماسي في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يضم إلى جانب الأمم المتحدة وزعيمي الجزيرة المقسمة، كلا من تركيا واليونان الدولتين الضامنتين للحل، من أجل إزالة كافة نقاط الغموض حول الأزمة القبرصية.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 1974، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.