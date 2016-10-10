التحالف العربي يقصف مواقع الحوثيين وقوات صالح في حجة وصنعاء باليمن

صنعاء - د ب أ – شنت مقاتلات التحالف العربي، الإثنين،غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في محافظة حجة.

وقال سكان محليون، إن طيران التحالف شن غارتين جويتين على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة.

وأضافت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة سُمع بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من تلك المواقع المستهدفة جراء الغارات، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وفي صنعاء ، شنت مقاتلات التحالف، في وقت سابق اليوم ، غارات جوية استهدفت مقر الكلية الحربية، شمال العاصمة صنعاء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف العربي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على محافظة مأرب اليمنية ومدينة الطائف السعودية وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفهما.