﻿ بريطاني وفنلندي يتقاسمان “نوبل للاقتصاد” لعام 2016

السويد - الأناضول - تقاسم بريطاني وفنلندي جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2016، حسب ما أعلنته “الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم”، الإثنين.

وجاء فوز البريطاني أوليفر هارت والفنلندي بنجيت هولمستروم؛ “نتيجة لجهودهما في بناء السياسات الإدارية والمالية للمؤسسات الخاصة والحكومية والتشريعات التنفيذية لها”.

وأنشأ الفائزان نظريات اقتصادية في كيفية إدارة المؤسسات وإنشاء العقود مع المؤسسات الشريكة والأفراد، حتى تضمن مصالح الطرفين خلال فترة عملها المشترك.

وجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، هي جائزة تمنح للإنجازات المتميزة في حقل الاقتصاد، وتعتبر الجائزة الأهم في هذا المجال، ويتم منحها سنوياً منذ عام 1968.

وجرى منح أول جائزة من جوائز نوبل عام 1901 في مجالات الآداب والفيزياء والكيمياء والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز نوبل 8 ملايين كورونة سويدية (930 ألف دولار).

ويتم تسليم الجوائز في حفل يُقام في استكهولم بالسويد في 10 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ذكرى وفاة رجل الصناعة ومخترع الديناميت السويدي، الفريد نوبل (1896-1833)، الذي يعد الأب الروحي لجوائز نوبل، بينما يتم تسليم جائزة نوبل في السلام خلال حفل يُقام في مدينة أوسلو النرويجية.