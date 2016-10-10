القوات الأمنية العراقية تشن هجوماً على قرية مطيبيجة شمال بغداد

تكريت - د ب أ -أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين الاثنين، أن القوات الأمنية شنت ظهر اليوم هجوماً على قرية مطيبيجة شمال شرقي الضلوعية.

وقال اللواء الركن ضامن حميد قائد شرطة صلاح الدين، إن العملية انطلقت من ثلاثة محاور من الغرب والشمال والجنوب بمشاركة قوات الحيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري بإسناد جوي ومروحي .

وأضاف أن” المهاجمين حققوا تقدماً جيداً وسيطروا على قرية كامل غربي مطيبيجة وعدد من المناطق والطرق المؤدية اليها.

وأوضح أنه تم تدمير عدد من الاوكار وقتل ستة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وتدمير والاستيلاء على أسلحة واعتدة مختلفة ، فيما قتل شرطي وأحد وأصيب أربعة آخرون بجروح.

وبين أن العملية تهدف الى السيطرة على منطقة مطيبيجة وطرد عناصر التنظيم منها ، مؤكداً أن العملية تسير وفق الخطة المعدة لها.

وتعد منطقة مطيبيجة من أهم المناطق التي مازالت تحت سيطرة عناصر الدولة، والتي يشن منها هجمات نحو محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك وذلك لوعورة أرضها وصعوبة السيطرة عليها من قبل القوات الأمنية.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال شهرين حيث أخفق الهجوم الاول في استعادة المنطقة وادى الى تراجع القوات العراقية لكثافة قصف عناصر داعش عليها.