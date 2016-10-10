برلين تأمل في التوصل لحل وسط بشأن قرار سوريا في مجلس الأمن

برلين - د ب أ – أعربت الحكومة الألمانية، عن أملها في التوصل لحل وسط في إصدار قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن، وذلك عقب فشل مشروع القرار الفرنسي-الإسباني.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الاثنين في برلين، إنه بعد عدم وجود تأييد أيضاً لمشروع القرار الروسي، فإن الأمر يدور الآن حول البحث عن طرق “ربما تسمح بإدماج المشروعين”.

وأضافت المتحدثة أن وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير، متمسك بمطلب حظر الطيران فوق حلب، وهو الأمر الذي ترفضه موسكو، وقالت: “إننا نعول هنا على قيام روسيا بدورها”، موضحة أن هذا الدوريتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب.

يذكر أن مشروع القرار الفرنسي-الإسباني، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً، باء بالفشل أمام مجلس الأمن بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

ويتضمن كلا المشروعين، الروسي والفرنسي-الإسباني، مطالبة كافة أطراف النزاع بهدنة فورية، إلا أن المقترح الروسي لم يتضمن مطلباً بإنهاء كافة الغارات الجوية والطلعات العسكرية فوق حلب.