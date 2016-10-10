السيسي: مصر تدعم تعزيز وحدة واستقرار السودان

القاهرة - د ب أ – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم الجهود التي يقوم بها السودان لتعزيز وحدة صفّه وتحقيق السلام والاستقرار في ربوعه.

وقال السيسي ، خلال مشاركته الاثنين في الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطني السوداني في الخرطوم، والتي شارك فيها أيضاً رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، إن مصر أولت دوماً أهمية كبرى لعلاقاتها بالسودان ، ولذلك تحرص مصر كل الحرص على تكثيف التعاون مع السودان والعمل على ترسيخ المصلحة المشتركة في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز المساعي نحو التنمية والرخاء، وبما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين وشعوب المنطقتين العربية والإفريقية.

وأعرب السيسي عن ارتياحه لما انتهت إليه أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وصولاً إلى التوقيع علي “وثيقة الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين.

وأكد أن مصر دعمت كافة الجهود التي بذلت لإرساء الاستقرار والسلام في أرجاء السودان ، لافتاً إلى أن مصر كانت من أول الدول التي رحبت بإقامة حوار وطني مجتمعي شامل يجمع كافة الأحزاب والحركات والكيانات السياسية والمجتمعية في السودان، ويعمل على ترسيخ بنية الدولة السودانية الحديثة القائمة علي مبادئ المشاركة والديمقراطية، بما يكفل الاستمرار في حماية الحقوق والحريات، ويسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة المواطنين السودانيين.

وأشاد السيسي بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السودان لاستعادة استقراره، مؤكدا دعم مصر التام للجهود التي تقوم بها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس تابو مبيكي.

وشدد على استعداد مصر للقيام بكل مسعى، ولبذل كل جهد، بهدف دعم كافة السودانيين للمضي يداً بيد في هذا الطريق ، مؤكدا دعم مصر الكامل للسودان وحرصها الدائم على تحقيق السلام والتنمية والازدهار في ربوعه.