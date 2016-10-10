ألمانيا: لاجئ سوري خطط لشن هجمات مشابهة للتي نفذت في باريس وبروكسل

برلين- رويترز- قال وزير الداخلية الألماني الاثنين إن لاجئا سوريا اعتقل في ألمانيا بعد العثور على متفجرات في شقة في مدينة كمنيتس كان يخطط لتنفيذ هجمات مشابهة في حجمها لتلك التي شهدتها بروكسل في مارس آذار وباريس العام الماضي.

وقال توماس دي مايتسيره في بيان “وفقا لما نعرفه الاستعدادات في كمنيتس مشابهة للاستعدادات التي سبقت هجمات باريس وبروكسل”.

وقال جورج ميشائيليس رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا لمؤتمر صحفي إن اللاجئ البالغ من العمر 22 عاما استلهم على الأرجح فكر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال “سلوك المشتبه به يشي بسياق متصل بالدولة الإسلامية”.

وقتل مسلحون وانتحاريون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية نحو 130 شخصا في العاصمة الفرنسية في نوفمبر تشرين الثاني وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن هجمات انتحارية في العاصمة البلجيكية بعد ذلك بأربعة أشهر تسببت في مقتل 30 شخصا على الأقل.