الصدر يدعو إلى مظاهرات شعبية من أجل الاصلاح ومحاربة الفساد في العراق

بغداد- د ب أ- دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر الاثنين العراقيين إلى الانطلاق في مظاهرات شعبية في بغداد للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وقال الصدر، في بيان صحفي: “أدعو الى مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لإيصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد والاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات في المحافظات، والحفاظ على السلمية”.

وأضاف “إذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة بتعيين وزراء مختصين مستقلين للوزارات الأمنية فعلى الشعب الاستعداد لاعتصام ثاني مفتوح”.