استطلاع رأي: تقدم آلان جوبيه على ساركوزي في الانتخابات الرئاسية التمهيدية

الأناضول- أظهر استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي ينظمها حزب الجمهوريين (يمين) في فرنسا تقدم آلان جوبيه على نيكولا ساركوزي بفارق 14 نقطة، كمرشح محتمل للحزب في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2017.

وأفاد الاستطلاع الذي نشر الاثنين وأعدته مؤسسة كانتار سوفريس حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي من المنتظر أن تنظم جولتها الأولى يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، أن حوالي 42 في المئة من ناخبي اليمين ينوون التصويت لوزير الخارجية السابق آلان جوبيه فيما يقول ذات الاستطلاع إن 28 في المئة فقط من ناخبي اليمين ينوون التصويت للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وقدرت نوايا التصويت لصالح مرشحين آخرين، رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون وبرينو لمار بـ11 في المئة.

وبحسب الاستطلاع، فإن باقي الاصوات، أي ما يقارب 8 في المئة ستقسم بين باقي المترشحين وهم جون فرانسوا كوبي وفاليري بكريس جون فريديريك بواسون.

وتقول مؤسسة كانتار سوفريس ان 8023 شخص من المتعاطفين مع اليمين شاركوا في هذا الاستطلاع و انه اجري بين 30 سبتمبر/ أيلول و 6 اكتوبر/تشرين أول/.

واكدت أن المشاركين في هذا الاستطلاع فوق سن 18 سنة أي لهم الحق في الانتخاب، وانهم يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتوقع الاستطلاع أن يشارك 3.2 مليون ناخب في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها حزب الجمهوريين لاعتماد مرشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية العام المقبل.

المحلل السياسي الفرسي رولان كارول رأى في حديث للأناضول ان تراجع ساركوزي “دليل على أن الاستراتيجية الانتخابية التي يتبعها”.

وأوضح أن عماد هذه الاستراتيجية هو “الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين في فرنسا وتلويحة بمشاريع قوانين ضد الحجاب والبوركيني في الأماكن العامة، وإهماله للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفرنسي في حياته اليومية، مثل البطالة والسكن وتراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار”.

ويقدر عدد من المتابعين والمحللين أن من أسباب تراجع ساركوزي أيضا، كثرة الفضائح المالية والسياسية التي تلاحقه، من أبرزها ما يتداول في عدد من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية من امكانية أن يكون معمر القذافي الزعيم الليبي السابق أحد أهم ممولي الحملة الانتخابية لساركوزي في عام 2007.

وينظم حزب الجمهوريين انتخابات تمهيدية مفتوحة بتاريخ 20 نوفمبر المقبل لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل 2017، ترشح إليها 7 متنافسين من أبرزهم الان جوبي ونيكولا ساركوزي.