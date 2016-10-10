بوتين في تركيا لترسيخ المصالحة بين البلدين رغم الخلافات حول سوريا

اسطنبول- أ ف ب- يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان لترسيخ المصالحة بين البلدين بعد اشهر من التوتر بعد مشاركته في مؤتمر حول الطاقة في اسطنبول.

وبعد ازمة استمرت لاشهر بين البلدين اثر اسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على الحدود السورية، يبدي الرئيسان تصميما على طي هذه الصفحة.

وفي كلمة في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في اسطنبول اعلن بوتين استعداد بلاده، الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، المشاركة في الاجراءات الهادفة لخفض انتاج النفط، مؤكدا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لاحداث التوازن في السوق بعد فترة طويلة من انخفاض الاسعار.

وقال “في الظروف الحالية، نعتقد ان تجميد أو خفض انتاج النفط هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وتسريع اعادة التوازن إلى السوق”.

واعرب عن امله في أن يقود هذا إلى اتفاق ملموس في اجتماع اوبك الذي سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر، وان تكون هذه الفكرة “مؤشرا ايجابيا للسوق والمستثمرين”.

والحق انخفاض اسعار النفط اضرارا جسيمة باقتصادات دول مثل روسيا التي فشلت خلال السنوات الماضية في خفض اعتمادها على دخلها من صادرات النفط والغاز.

وسيجتمع بوتين مع أردوغان في قصر اسطنبول عند الساعة 14,00 ت غ على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي يشارك به الرئيسان.

وهذا اللقاء سيكون الثالث بين الرئيسين منذ أن قررت موسكو وانقرة تطبيع علاقاتهما بعد الازمة الخطيرة في العلاقات، لكنه اول اجتماع يعقد بينهما في تركيا.

ويعتزم الرئيسان أن يؤكدا التزامهما بالتعاون في مشروع انبوب الغاز الروسي-التركي “توركستريم” الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الاسود وكذلك بناء موسكو لأول محطة نووية تركية.

وردا على اسقاط المقاتلة الروسية، فرضت موسكو سلسلة عقوبات اقتصادية على تركيا منها منع رحلات الشارتر إلى البلاد. وأدى ذلك إلى تراجع عدد السياح الروس إلى تركيا بنسبة 83% خلال عام وفقا لارقام رسمية تركية.

ورغم التقارب الاخير بينهما لا تزال هناك خلافات بين موسكو وانقرة في الملف السوري، فروسيا حليفة نظام الرئيس بشار الاسد في حين تدعم تركيا المعارضة التي تسعى الى الاطاحة بالاسد.

لكن يبدو ان الطرفين وضعا جانبا هذا الموضوع للتركيز على مجالات التعاون خصوصا الطاقة.

- “عملية تضميد الجراح”

والدليل على هذه البرغماتية تطمح تركيا وروسيا الى تعزيز مبادلاتهما الاقتصادية لرفعها الى 100 مليار دولار سنويا.

وقال اندرو نيف المحلل لدى “آي اتش اس اينرجي” لوكالة فرانس برس ان “عملية تضميد الجراح بدأت وطوى كل جانب صفحة الاشهر ال10 الماضية الصعبة للتركيز على بعض المجالات كالطاقة حيث للبلدين مصلحة متبادلة للتعاون”.

واضاف ان أردوغان يعرص على أن يكون تعاونه مع روسيا مؤشرا إلى حلفاء انقرة الغربيين بان تركيا لا تزال قادرة على “ان تقرر مصيرها” بعد ان شعرت بخذلان الولايات المتحدة واوروبا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ومن المقرر ان يضخ خط “توركستريم” 31,5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى أوروبا، ما يساعد موسكو في الحد من عمليات نقل الغاز عبر اوكرانيا.

وكشف عن هذا المشروع الاستراتيجي نهاية 2014 في الوقت الذي تم التخلي، في خضم الأزمة الاوكرانية، عن مشروع ساوثستريم في البحر الاسود الذي يعرقله الاتحاد الأوروبي.

ورغم الطموحات المعلنة يشكك المحللون في ربحية المشروع وعملية انجازه لان اعمال التشييد لم تبدأ بعد.

وقال نيف إن “توركستريم اقرب إلى الحلم من خط انابيب فعلي، ورغم استئناف العلاقات السياسية والتجارية لا نزال عند نقطة الانطلاق” مؤكدا أن الهدف الاولي بتأمين اولى الامدادات في 2017 “طموح اكثر من اللازم” في هذه المرحلة.

وفي هذا الاطار خلال اللقاء الاخير بينهما على هامش مجموعة العشرين في الصين مطلع ايلول/ سبتمبر وعد الرئيس التركي نظيره الروسي بان مشروع توركستريم سينجز “في اسرع وقت ممكن”.

والتقدم الوحيد الممكن بين البلدين هو استئناف الروس العمل في ورشة اول محطة نووية تركية في اكويو (جنوب البلاد). وهذه المحطة تقدر كلفتها بـ18 مليار يورو (20 مليار دولار) وأراد أردوغان تشييدها لجعل تركيا التي لا تملك النفط، اكثر استقلالية من ناحية الطاقة.

وبدأ المؤتمر العالمي للطاقة اعماله صباحا بخطاب لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي اعتبر أن التوجه الحالي إلى ارتفاع الاسعار يمكن المحافظة عليه.

كما ينتظر وصول وزير الطاقة الاسرائيلي الخميس للمشاركة في المؤتمر، ليكون أول عضو من الحكومة الاسرائيلية يزور تركيا منذ انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدية استمرت ست سنوات.