فرح يوسف تنهار وتنفجر باكية أثناء بث مباشر على “فسبوك” بسبب حال السوريين

دمشق ـ انفجرت الفنانة السورية فرح يوسف بشكل مفاجئ باكية، أثناء قيامها ببث مباشر عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي،”فيسبوك”، تحدثت فيه عن حزنها الشديد لتفرق السوريين بين موالي ومعارض.

ودعت فرح السوريين الالتفاف جميعهم ضد العدو الواحد الذي يبطش بهم جميعا، قائلةً: فلنكون نحن وأخوتنا وأولاد عمنا على العدو، لا أن نكون ضد بعضنا.

وما لبثت أن بكت بشكل مفاجئ وشديد على أحوال السوريين، حسب وصفها، وعبرت عن حزنها الشديد إزاء ما وصلت إليه الحال، إذ باتت وفق تعبيرها في حيرة من أمرها، ترضي المعارضة فتغضب الموالاة، والعكس صحيح.

وقالت فرح، وجهت تحية لكل السوريين الذى يسهرون على راحة الشعب السوري، وتمنيت من الله عز وجل أن تنتهى هذه الحرب ويعم السلام على سوريا لكى يتوقف موت الأطفال في سوريا، وأضافت أنه يجب على الشعب السوري موالي ومعارض أن يقفوا جانب بعضهم لحل الأزمة ووقف الدماء.