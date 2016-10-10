أب مغربي يحاول ذبح ابنه القاصر

الرباط ـ أوردت صحيفة “الصباح” المغربية أنّ شخصًا يقطن بمنطقة الهراويين التابعة لمدينة الدار البيضاء في المغرب قام بذبح ابنه القاصر، والسبب اكتشافه لإدمان هذا الأخير على المخدرات.

ويرجّح أن يكون الأب أقدم على فعلته إثر شجار بين الطرفين بسبب الطلب المتزايد للضحية للمال قصد شراء المخدرات.

وألقى رجال الدرك القبض على الجاني، وقاموا بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة محاولة القتل.

ونجا الابن من محاولة القتل بأعجوبة، ويخضع للمراقبة الطبية في العناية المركزة بالمركز في الدار البيضاء.