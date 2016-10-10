هو وزوجته يبيعان الماريجوانا لعلاج مرضى السرطان

لندن ـ اعترف زوج دانماركيّ بقيامه ببيع الماريجوانا لمرضى السرطان ولأغراض طبية؛ بعدما اكتشف فوائدها الطبية بعد استخدامها بسبب معاناته من هشاشة العظم، على حدّ ادعائه.

ويواجه كلوز نيلسون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بتهمة بيع الماريجوانا لمرضى السرطان ولأغراض طبية، لكنّ زوجته تنفي ارتكاب أي مخالفة قانونية، وهو أيضاً ينفي بيع الماريجوانا بهدف الربح.

وألقي القبض على نيلسونمع زوجته الثلاثاء الفائت، وشدّد الرجل في حديث له على ضرورة إيجاد مختبرات متخصصة تبيع منتجات الحشيش تحت الرقابة الدائمة.