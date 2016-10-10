الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية

القدس ـ الأناضول ـ قرّر الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ليوم واحد، بدءا من منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بمناسبة حلول “يوم الغفران” (مناسبة دينية يهودية).

وقال الجيش، في بيان “بناء على توجيهات المستوى السياسي وتقدير الموقف في جيش الدفاع تقرر فرض طوق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال يوم الغفران ابتداء من منتصف الليلة المقبلة، وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بمناسبة حلول يوم الغفران”.

وأشار أنه سيتم خلال فترة فرض الطوق الأمني السماح بعبور الحالات الإنسانية والاستثنائية عبر المعابر والنقاط الحدودية الواصلة بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وخلال فترة الطوق الأمني تغلق إسرائيل معابرها مع قطاع غزة (كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون “إيريز″ المخصص لعبور الأفراد)، كما تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي على نقاط التماس في أنحاء الضفة الغربية، وتمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل باستثناء الحالات الإنسانية.

و”يوم الغفران” المقدس لدى اليهود، يوافق غدا الثلاثاء، العاشر من شهر “تشريه” (أول أشهر التقويم اليهودي)، تتوقف خلاله الحياة في إسرائيل كليا فيلتزم اليهود منازلهم أو المعابد وتتعطل حركة المركبات تماما، فيما تغلق المعابر الحدودية بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، كما تغلق المحال التجارية والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، وتتوقف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن العمل.