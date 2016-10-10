اثيوبيا تتهم “العدوتان” مصر واريتريا بتأجيج الاضطرابات

اديس ابابا ـ أ ف ب ـ القت اثيوبيا الاثنين باللوم على “الاعداء” من مصر واريتريا في تغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ لمدة ستة اشهر.

وتواجه الحكومة الاثيوبية اكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الاجنبية واشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضي.

وقال وزير الاتصالات الاثيوبي جيتاشو رضا ان حالة الطوارئ تعني ان “عتبة استخدام القوة ستكون ادنى”، فيما انتقدت منظمات حقوقية السلطات على حملة القمع الامنية القاسية ضد الاحتجاجات المستمرة منذ نحو العام وقتل فيها المئات.

وقال الوزير ان “مثل هذه التهديدات التي نواجهها، وهذا النوع من الهجمات التي تستهدف حاليا المدنيين والبنى التحتية المدنية والاستثمارات لا يمكن التعامل معها من خلال اجراءات تطبيق القانون المعتادة”.

وتهدد الاحتجاجات سمعة اثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد ان جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الاخيرة.

وقال الوزير “الذي نشهده هنا هو عناصر معادية لاثيوبيا تستخدم المحتجين لمهاجمة الانجازات التي حققتها اثيوبيا خلال الاعوام ال15 او العشرين الماضية”.

واضاف ان “ذلك تم بايعاز من اعداء البلاد التاريخيين” متهما اريتريا بالسماح ب”تسلل الارهابيين” الى البلاد.

وخاضت ارتيريا واثيوبيا حربا حدودية استمرت عامين من 1998 حتى 2000 اسفرت عن مقتل 80 الف شخص، كما برز التوتر مجددا بين البلدين في وقت سابق من هذا العام.

من ناحية اخرى قال جيتاشو ان مصر دربت ومولت متمردي “جبهة تحرير اورومو” التي تعتبرها اثيوبيا منظمة ارهابية تقف وراء الاحتجاجات.

وقال “اعتاد قادتها ان يكونوا في اسمرة واليوم هم في القاهرة”.

واضاف ان “عناصر من المؤسسة السياسية المصرية” يغذون التمرد ويسعون الى تشجيع المطالبة “بحقوق تاريخية” في نهر النيل.

وقال الوزير ان المحتجين اضرموا النار في عشرات المزارع ودمروا خمسة مصانع وان عددا غير محدد من المدنيين قتلوا في العنف الذي نجم عن ذلك.

وتقوم اثيوبيا ببناء سد على نهر النيل بالقرب من مصدره في المرتفعات الاثيوبية ما يثير مخاوف مصر التي تعتمد على مياه النيل في بقائها.

والاسبوع الماضي استدعت وزارة الخارجية الاثيوبية السفير المصري لمناقشة “الوضع الحالي” بحسب الاعلام الاثيوبي.

وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدات من منطقة ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف الى منطقة امهرة (شمال).

وتمثل هاتان القوميتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على ما تعتبرانه هيمنة بلا منازع لاقلية التيغري (شمال) على الحكم.