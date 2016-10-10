الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الامريكي يعلن بانه “لن يدافع″ عن ترامب





واشنطن ـ أ ف ب ـ اعلن مصدر في الحزب الجمهوري لوكالة فرانس برس الاثنين ان الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الامريكي بول راين اعلن امام نواب بانه “لن يدافع″ عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب “ولن يشارك في الحملة” لدعمه، من دون ان يسحب دعمه الشخصي له.

واضاف هذا المصدر ان راين، الذي سبق وندد بتعليقات ترامب السوقية حول النساء، والذي يعتبر الرجل القوي في الكونغرس “سيبذل كل ما في وسعه لكي لا تحصل هيلاري كلينتون على شيك على بياض مع كونغرس يسيطر عليه الديموقراطيون” خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.