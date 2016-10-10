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بان كي مون يدعو للمحاسبة في حرب اليمن “المروعة”

Oct 10, 2016

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الأمم المتحدة ـ رويترز ـ قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين إنه لا بد من المحاسبة على الإدارة “المروعة” للحرب في اليمن بعد ضربة جوية يعتقد أن التحالف بقيادة السعودية نفذها وأسفرت عن مقتل 140 يمنيا.

وأضاف للصحافيين “الهجمات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية سببت بالفعل مذبحة هائلة ودمرت كثيرا من المنشآت الطبية بالبلاد وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية … بوجه أشمل .. يجب أن تكون هناك محاسبة عن الإدارة المروعة لهذه الحرب برمتها.”

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