السعودية تعلن إصابة اثنين من الأجانب بمقذوفات حوثية





الرياض- د ب أ- أعلن مصدر أمني سعودي إصابة اثنين من الأجانب العاملين في المملكة في جازان، جنوب غرب السعودية، إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية.

وقال الدفاع المدني السعودي بمنطقة جازان، في بيان له مساء اليوم الاثنين، إن “فرق الدفاع المدني في جازان باشرت بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة”، مشيراً إلى أنه “نتج عنها إصابة مقيمين حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أعلنت أمس اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الأول من صنعاء باتجاه مأرب (اليمنية) والثاني من صعدة باتجاه الطائف، جنوب غرب المملكة.

كانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت اول امس السبت أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من جنوب (صعدة) باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أعلن يوم الجمعة الماضي مقتل يمني وإصابة طفلة ووالدها في سقوط مقذوفات حوثية على منطقة الطول جنوب غرب المملكة، قادمة من الأراضي اليمنية.