 المعارضة السورية تطرد قوات النظام من قريتين في حماة





بيروت- رويترز- قال مسؤولون بالمعارضة السورية المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل المعارضة السورية طردت قوات النظام وحلفاءها من قريتين في محافظة حماة اليوم الاثنين لتستعيد بعض المناطق التي فقدتها في الآونة الأخيرة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام كانت قد انتزعت السيطرة على قريتي معان والكبارية أمس الأحد في إطار مكاسب حققتها مؤخراً ضد الفصائل في ريف حماة الشمالي.

وقال المرصد ومحمد رشيد، المتحدث باسم جماعة “جيش النصر” إن المعارضة المسلحة استعادت السيطرة على القريتين.

وأضاف المرصد أن قوات المعارضة إلى الشمال الغربي من تلك المناطق في محافظة اللاذقية شنّت في الوقت نفسه هجوماً على قوات النظام بالأسلحة الثقيلة.