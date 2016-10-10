كلينتون تتقدم 11 نقطة على ترامب بعد الفيديو الفضيحة وفق استطلاع للرأي





واشنطن- أ ف ب- أفاد استطلاع للرأي نشر الاثنين وأجري بعد الكشف عن شريط الفيديو الفضيحة لدونالد ترامب، أن المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون باتت تتقدم على المرشح الجمهوري بـ 11 نقطة.

وحسب هذا الاستطلاع، الذي أجري لحساب شبكة “ان بي سي” و”وول ستريت جورنال” فإن كلينتون تحظى بدعم 46% من الناخبين مقابل 35% لمنافسها الجمهوري. في حين نال المرشح غاري جونسون (9 %) والمرشح البيئي جيل ستاين (2%).

وأجري هذا الاستطلاع يومي السبت والأحد، أي بعد نشر شريط الفيديو الذي يعود الى العام 2005 ويتضمن كلاماً سوقياً لترامب حول النساء. إلا أنه أجري قبل المناظرة التلفزيونية بين ترامب وكلينتون التي جرت مساء الأحد.

وحدد هامش الخطأ في هذا الاستطلاع بـ 4،6%.

واعتبر 52% من المشاركين في الاستطلاع أن موضوع هذا الشريط يجب أن يكون جزءاً من الحملة الانتخابية، في حين رأى 42% العكس.

كما اعتبر 41% أن تعليقات ترامب الواردة في هذا الشريط “غير مقبولة على الإطلاق”.