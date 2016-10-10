تشوركين يشكو من انتقادات مفوض حقوق الإنسان للقادة الشعبويين

نيويورك- أ ف ب- قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الاثنين إنه اعترض على الانتقادات التي وجّهها مفوض حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى القادة الشعبويين في أوروبا، لكنه نفى أن يكون تطرّق إلى الانتقادات الموجهة إلى دونالد ترامب.

وقال تشوركين للصحافيين إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جلسة خاصة بأن رعد بن الحسين تجاوز صلاحياته بتوجيه هذه الملاحظات، وإن “عليه أن يكتفي (بالاهتمام) بقضايا حقوق الإنسان”.

وأضاف “عليه أن لا ينتقد قادة الدول والحكومات وسياساتهم. هذا ليس من شأنه”.

هاجم زيد بن رعد الشهر الماضي السياسيين الشعبويين مثل ترامب والزعيم اليميني الهولندي غيرت فيلدرز، ودعا إلى التحرك “لوقف مثل هؤلاء الديماغوجيين”.

وقال إن فيلدرز يشبه إلى حدّ كبير المرشح الجمهوري دونالد ترامب ورئيس وزراء المجر فيكتور اوربان.

وقال تشوركين إن سفير روسيا في جنيف فعل الشيء نفسه مباشرة مع مفوض حقوق الإنسان، ولكن اسم ترامب لم يذكر في هذه المحادثات.

وقال “أشرت إلى سياسيين آخرين”.

وأضاف “لو تعلّق الأمر بترامب لتعيّن على الولايات المتحدة أن تشتكي لأن ذلك قد يعني أنه يتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية. ولكني لا أعمل لصالح الولايات المتحدة. أنا أعمل لصالح روسيا الاتحادية”.

وأثارت تقارير تحدثت عن دفاع تشوركين عن ترامب تكهنات بأن الكرملين يريد مساعدة المرشح الجمهوري.

بالمقابل، أثار المديح الذي كاله ترامب للرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة وجّهتها له المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وردّ بوتين بالتعبير عن “تعاطفه” مع أولئك الذين “يدافعون علناً عن ضرورة بناء علاقات مع روسيا على أساس المساواة”، في إشارة إلى ترامب.