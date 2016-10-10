بعد عرضه في دمشق والضاحية الجنوبية في بيروت.. 10 دور سينما في مصر ستعرض فيلماً عن “بطولات” الجنرال الإيراني قاسم سليماني

لندن- وكالات- القدس العربي- كشفت وكالة “فارس″ الإيرانية للأنباء أن عدداً من صالات السينما المصرية ستعرض فيلماً دعائياً حول شخصية قائد “فيلق القدس″ الإيراني قاسم سليماني، والذي يحمل اسم “باديجارد” أو “الحارس الشخصي”، وهو من إنتاج “الحرس الثوري” الإيراني.

وذكرت الوكالة، المقربة من “الحرس الثوري”، أن “باديجارد” تم عرضه في صالات دمشق، وسوف يتم عرضه في سبع صالات في العاصمة المصرية القاهرة، وثلاث صالات أخرى في مدينة الإسكندرية. كما أكدت الوكالة أنه سبق للفيلم أن عرض في الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل “حزب الله” اللبناني.

ويعتبر الفيلم، حسب تقارير صحفية، من مشاريع الدعاية الإيرانية للترويج لشخصية الجنرال قاسم سليماني ونشاطه العسكري الإقليمي الذي يظهره الفيلم بشخصية البطل القومي والوطني الإيراني.

وفي خبر سابق كانت الوكالة الإيرانية قد تطرقت إلى عرض الفيلم في سوريا، حيث افتتح عرضه في دار الأوبرا في دمشق بحضور الملحق الثقافي الإيراني في سوريا، وحضور رسمي سوري من وزراء وشخصيات سياسية، إضافة إلى عدد من ألمع النجوم والفنانين السوريين.

وتروي الوكالة الإيرانية حكاية الفيلم بالقول “تحت طيات قصة إنسانية، حرص خلال ساعتين من الزمن، المخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا، على إتقان المستوى العالي الذي يضاهي أهم الأعمال السينمائية العالمية، في فيلم يروي قصة حارس لشخصية هامة تعمل في مجال الطاقة الذرية الإيرانية”.

وفي الخبر أن من بين أبرز ممثلي الفيلم إلى جانب برويز برستويي: مريلا زارعي، بابك حميديان، شيلا خداداد، كامران نجف زادة، أفسانة ناصري، محمد حاتمي، ديبا زاهدي، بدرام شريفي وفنانون آخرون.

وتقول الوكالة “الجديد الذي حمله هذا الفيلم إلى سوريا، ولأول مرة هي الدبلجة بالعربية، والتي تمت من خلال شركة إيرانية “شركة صورة الحياة للانتاج التلفزيوني والسينمائي” وكان أداؤها لعدد من نجوم الفن السوري منهم خالد القيش، بسام لطفي، وفاء موصللي، فيلدا سمور، قصي قدسية، علي كريم، مظهر الحكيم.. وآخرين”.