﻿إيقاف تزويد مصر بالنفط السعودي وسط أزمة سياسية حول سوريا

القاهرة ـ «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: في ظل تراجع اقتصادي يعكس توترا سياسيا بين القاهرة والرياض، شهد قطاع النفط المصري حالة من القلق بعد توقف إمدادات المواد البترولية من شركة أرامكو السعودية.

وقال مسؤول حكومي في مصر أمس الاثنين لرويترز إن أرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع اكتوبر / تشرين الأول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، إلا أن صحفا سعودية نقلت عن متحدث باسم الشركة التزامها بالتعاقد المبرم مع مصر.

ولكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال»أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.»

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول «مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات.»

وقال تجار أمس إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 اوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال خبير مصري في النفط لـ»القدس العربي» مفضلا عدم نشر اسمه «نحن أمام أزمة غير مسبوقة بين مصر والسعودية لأسباب سياسية بينها سوريا والعلاقات مع روسيا».

وأضاف «هناك استياء في الجانب المصري لأن السعودية أوقفت تطبيق الاتفاقية المبرمة والتي تم توقيعها بين البلدين أثناء زيارة العاهل السعودي للقاهرة قبل عدة شهور، وبدون مقدمات أو قرار رسمي». واعتبر «أن مصر بدأت الحصول على احتياجاتها من مصادر أخرى بعد الوقف السعودي لنحو 700 الف برميل شهريا».

يذكر أن العلاقات المصرية السعودية شهدت توترا واضحا قبل يومين عندما أدان ممثل الرياض في مجلس الأمن قرار مصر بتأييد قرار روسي حول سوريا بأنه «مؤلم». وحاولت وزارة الداخلية المصرية تحسين العلاقات بين البلدين إلا أن وسائل إعلام مصرية اعتبرت «أن المسؤول السعودي أساء الى مصر وسياستها بشكل واضح، وكان عليه الاعتذار».

وذكرت صحف سعودية محلية، نقلاً عن مسؤولين في أرامكو، أنه لم يصدر أي قرار رسمي عن الشركة بوقف تزويد مصر بالنفط.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، في تصريحات صحافية له « أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تتلق أي مخاطبات رسمية من أرامكو السعودية بشأن تعليق تسليم شحنات بترولية لمصر وفقاً للتعاقد المبرم مع الشركة».

وأوضح، «أن شحنات أرامكو من المواد البترولية تُمثل جزءاً من احتياجات مصر»، مضيفاً: «نحن نطرح مناقصات بشكل دوري لاستيراد منتجات نفطية لسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية».

وأكد « أنه من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وأن مصر تستورد منتجات بترولية، إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر».

وأضاف «أن الوقت ما زال مبكرا جدا للقول إن تسليمات المملكة لشهر أكتوبر لن تصل، نظرا لأن الشهر ما زال في بدايته».

وكانت المملكة السعودية قد عقدت اتفاقا مع مصر على إمدادها بمواد بترولية تصل لـ 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات، وهذا بناءاً على الإتفاق الذي تم بين شركة أرمكو السعودية والهيئة العامة للبترول بقيمة 23 مليار دولار، على أن يتم التقسيط بفائدة 2%،

وأعلن متعاملون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في الشهر الجاري، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في الشهر الماضي».

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في شركة أرامكو للنفط السعودية، في تصريحات صحافية سعودية «إنه لم يصدر أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط في الوقت الذي تتزايد فيه تداعيات نقص الوقود في مصر؛ مما أدى إلى مطالبة نواب في البرلمان لوزير البترول المصري بالكشف عن موقف الاحتياطات الاستراتيجية من المواد البترولية».

وأضاف «أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول قبل عدة أشهر، الذي تقوم بموجبه بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.»

وتابع: «لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق»؛ مشيراً إلى أن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية الشهر الماضي، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يومياً.»