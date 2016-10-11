﻿متظاهرون من الجالية العراقية في إسطنبول ينظمون وقفة تضامنية مع الحكومة التركية ويدعونها للتدخل في معركة الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: نظم بعض من أبناء الجالية العراقية وتجمع أصدقاء تركيا وقفة ضمت أكثر من 250 شخصا من العراقيين والأتراك أعلنوا خلالها تثمينهم لما اسموها «الجهود الصديقة المبذولة لتحرير الموصل» داعين تركيا للمشاركة في تحرير المدينة من تنظيم الدولة.

وكان ما لا يزيد عن 300 شخص من الجالية العراقية قد تجمعوا امام الجامع الجديد في منطقة امينونو في اسطنبول الساعة الرابعة والنصف مساء الاحد 09 أكتوبر/تشرين الأول رافعين شعارات باللغة التركية كتب عليها «لا نريد حربا طائفية في الموصل»، «إيران ارفعي يدكِ عن الموصل»، «لا نريد استبدال داعش بالميليشيات»، «تركيا ادخلي إلى الموصل كي تتنفس».

وفي اتصال خاص مع «القدس العربي» تحدث مصطفى غانم، عضو تجمع أصدقاء تركيا، وهو من أبناء مدينة الموصل وأحد منظمي الوقفة التضامنية قائلا: «حضرت عشرات العوائل العراقية من جميع المكونات والطلاب الدارسين في تركيا من جميع المحافظات العراقية تلبية لدعوة الجهات المنظمة للوقفة»، كما شهدت «حضورا مميزا لمواطنين اتراك وأجانب من بعض الدول الاوربية انظموا إلى الوقفة بشكل عفوي، إضافة إلى وسائل إعلام عربية وتركية وقنوات فضائية غربية».

وصدر عن الوقفة التضامنية بيانان باللغة العربية والتركية قامت اللجنة المنظمة بتسليم نسخة منه إلى وكالات انباء وقنوات فضائية حضرت إلى المكان، من بينها وكالة الاناضول للانباء التركية شبه الرسمية.

وقال إن للحكومة التركية «مواقف إيجابية تمثلت في إيواء مئات آلاف الفارين من الحرب في العراق، وهي حريصة على وحدة العراق دون أن تبدو لتركيا أطماع في العراق أو ممارسات سلبية لها اثر على أمن العراق ومسيرة التنمية فيه».

من جهة أخرى، أشار «غانم» ان دعوة تركيا للتدخل في معركة الموصل «وتحريرها من تنظيم الدولة تأتي للحفاظ على أرواح المدنيين واعراضهم من انتهاكات أو اعمال انتقامية نتوقع ان تقوم بها الميليشيات الشيعية إذا دخلت إلى مدينة الموصل بغياب قوى ساندة لابناء المدينة مثل القوات التركية».

وأكد على رفض أبناء الموصل «رفضا قاطعا تسليم المدينة للحشد الشعبي الذي مارس سلوكيات تمس حقوق الإنسان في عمليات تحرير الفلوجة وتكريت وبيجي وانتهك حرمات سكانها بطائفية مقصودة أثارت وأججت النزعة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي»، حسب تعبيره.

في سياق آخر، لفت «غانم» إلى ما أسماه «تاريخ طويل من صداقة تركيا للعراق والموصل بشكل خاص»، مؤكدا على ان «تركيا لا تتعامل مع العراق من منطلق فرض هيمنتها عليه أو بدوافع أيديولوجية مبنية على روح الانتقام كما تفعل إيران بالعراق من خلال ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق سُنّية متعددة»، على حد قوله.

وأكد على أن «تحرير الموصل إذا تم عن طريق إيران وميليشيات الحشد الشعبي سيكون له أثر على الأمن القومي للدول الصديقة مثل تركيا من خلال وجود قوى مؤيدة لإيران تفرض وجودها في محافظة نينوى مثل ميليشيا حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على مناطق عدة في سنجار وربيعة ويسعى لتنفيذ اعمال إرهابية في الموصل وإقليم كردستان وتركيا»، كما قال الناشط مصطفى غان من أبناء مدينة الموصل، أحد المنظمين للوقفة التضامنية مع تركيا لـ «القدس العربي».

وكانت العاصمة البريطانية لندن شهدت وقفة مماثلة لأكثر من 100 شخص من أبناء الموصل والعراقيين امام السفارة التركية في لندن للمطالبة بتدخل «تركيا وحمايتها لمدينة الموصل واهلها»؛ في «ظل اجراءات امنية احترازية حدّت من عدد الحضور»، وفقا لما قاله الأكاديمي العراقي من أبناء مدينة الموصل والمقيم في بريطانيا «ربيع الحافظ» أحد منظمي الوقفة، والذي أكد على تسليم «السفير التركي في بريطانيا رسالة إلى حكومته خلال استقبال بمكتبه لعدد من منظمي الوقفة».