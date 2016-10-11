﻿الحكم بالسجن على العالم الفلكي الفلسطيني عماد برغوثي بزعم التحريض

رام الله – «القدس العربي»: فرضت المحكمة العسكرية في عوفر حكما بالسجن لسبعة أشهر على عالم الفيزياء الفلكية عماد برغوثي بعد إدانته بتهمة التحريض. كما فرضت عليه غرامة بقيمة 2000 شيكل.

وقررت المحكمة احتساب عقوبة السجن منذ اعتقال البرغوثي في شهر ابريل/ نيسان الماضي ما يعني أنه يمكن إطلاق سراحه في الشهر المقبل إذا لم يطرأ أي تغيير.

يشار الى أن البروفيسور البرغوثي (54 عاما) من سكان بيت ريما في قضاء رام الله ويحاضر في جامعة القدس الفلسطينية.

ويدعي الجهاز الأمني الإسرائيلي «الشاباك» أن البرغوثي يرتبط بخلية لحماس في الجامعة ويقوم بالتحريض. وتم اعتقاله في نيسان/أبريل الماضي وإصدار أمر اعتقال اداري ضده لثلاثة أشهر. وفي أعقاب ذلك وقع أكثر من 350 باحثا في أنحاء العالم على بيان يطالب بإطلاق سراحه.

وقدم نادي الاسير الفلسطيني التماسا ضد قرار الاعتقال وفي نهاية مايو/ أيار أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه، لكنه قبل ثلاثة أيام من الموعد حوله «الشاباك» للتحقيق مجددا وعندها أعلنت النيابة قرارها تقديم لائحة اتهام ضده. وتعتمد لائحة الاتهام على منشورات للبرغوثي على الفيسبوك يشجب فيها الاحتلال ويمجد الانتفاضة الفلسطينية بشكل تدعي النيابة أنه يمكن تفسيره كدعم وتشجيع «للعنف ضد إسرائيل». وأكدوا في الجهاز الأمني على أهمية الصراع ضد ما أسموه «التحريض الإرهابي» وادعوا أنه تراكمت خلال اعتقال البرغوثي إداريا أدلة ضده، بينما ادعى البرغوثي أنه رغم معارضته للاحتلال الا أنه لا يشكل خطرا على أمن الدولة.

وفي السياق أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من خمسين فلسطينياً من مدن الضفة الغربية وتحديداً في القدس المحتلة خلال أربع وعشرين ساعة فقط. وأتت حملة الاعتقالات هذه بعد عملية القدس الفدائية التي نفذت أول أمس الأحد.