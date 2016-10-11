﻿وفاة شاب بصعقة كهربائية داخل نفق تهريب على حدود مصر

غزة – «القدس العربي»: قضى شاب فلسطيني فجر أمس بصعقة كهربائية، خلال عمله في أحد أنفاق تهريب البضائع بين جنوب قطاع غزة ومصر. وذكرت مصادر طبية أن الشاب كان لحظة وقوع الحادثة في أحد الأنفاق المقامة في المنطقة الفاصلة بين مدينة رفح الفلسطينية والمصرية.

وقالت إن الشاب حمادة ماضي « 25عاما» من مدينة خانيونس، لقي مصرعه، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء عمله داخل نفق تجاري.

وكثيرا ما قضى شبان جراء صعقات كهربائية، أو انهيارات في التربة خلال عملهم في أنفاق التهريب البضائع. وتأثرت هذه الأنفاق كثيرا بالحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات المصرية، منذ عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في مناطق سيناء ومنها المنطقة المحاذية لحدود غزة. ودمرت السلطات المصرية الغالبية العظمى من هذه الأنفاق التي كانت بالمئات، ولم يبق منها إلا عدد قليل جدا.

ولجأت مصر للقضاء على هذه الأنفاق بالمتفجرات أو إغراقها بالماء، إذ قامت بضخ كميات كبيرة من مياه البحر في تلك الفتحات المقامة على شكل ممرات أرضية ضيقة.

كذلك أقامت منطقة أمنية عازلة على طول الحدود، دمرت خلالها المنازل القريبة من حدود القطاع.

وكان سكان غزة قد لجأوا لحفر هذه الأنفاق من أجل التغلب على الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات، حيث قاموا بإدخال مواد خام والعديد من السلع التي تمنع إسرائيل إدخالها للسكان وعلى رأسها مواد البناء.

وتأثر كثيرا سوق العمل في قطاع غزة وارتفعت نسب البطالة في صفوف الشباب، بعد إغلاق الأنفاق، خاصة وأن العديد من المصانع والورش كانت تعتمد على هذه الأنفاق المخصصة لجلب البضائع في تسيير أمورها، في ظل منع إسرائيل استيراد العديد من السلع والمواد الخام بموجب الحصار المفروض.