﻿ارتفاع عدد الإعدامات في إيران بنسبة 38٪ خلال عام

لندن ـ «القدس العربي»: أكدت تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع بنسبة 38 في المئة خلال فترة شهر آب/ أغسطس 2015 إلى الشهر نفسه في العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة قبلها.

وأفاد موقع «راديو زمانة» التابع للمفوضية الأوروبية والبرلمان الهولندي والخارجية الكندية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الإعدام، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صعدت من وتيرة تنفيذ حكم الإعدام رغم وصف الحكومة الإيرانية الحالية بأنها معتدلة.

وأضاف نقلاً عن منظمة «دفاع عن حقوق الإنسان» الإيرانية أن طهران نفذت أحكام الإعدام بنسبة 38 في المئة خلال فترة صيف 2015 إلى الصيف الحالي قياساً مع الفترة المماثلة قبلها.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الذي اعتقلته طهران بتهمة التجسس وأفرجت عنه خلال صفقة مع الولايات المتحدة بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، جيسون رضائيان، رفع دعوى قضائية ضد إيران، واصفاً إياه بأنه عميل لأمريكا وعنصر الموساد الإسرائيلي.

وحسب وكالة إسنا للأنباء الطلابية الإيرانية، تابع أبو الفضل حسن بيغي بأن جيسون رضائيان رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمر الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، على حد زعمه.

واعتبر الدعوى القضائية الذي أقامها مراسل صحيفة واشنطن بوست بأنها دعوى سياسية وأمنية بامتياز، لأن جيسون رضائيان ليس إلا جاسوسا أمريكيا، على حد وصفه.

وشدد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني على ضرورة قيام السلطة القضائية في إيران باستيفاء حقوق الشعب الإيراني وطرح المسألة في الأوساط الدولية، إن تطلبت الظروف، وأنه يجب على طهران أن تطرح الموضوع في محكمة لاهاي الدولية في هولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران أفرجت عن جيسون رضائيان الذي اتهم بالتجسس لصالح أمريكا بعد 18 شهراً في إطار تبادل السجناء بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بالتزامن مع بدء تنفيذ الإتفاق النووي، إلا أنه رفع دعوي قضائية ضد إيران بعد مرور 6 أشهر بسبب تعرضه إلى التعذيب في السجون الإيرانية.