﻿تصاعد كبير في عمليات مقاومة تنظيم «الدولة» في الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: اكد المتحدث الرسمي للحشد الوطني زهير الجبوري، ان المقاومة تتصاعد داخل الموصل ضد تنظيم «الدولة» وتستهدف المزيد من عناصره مما جعلهم يعيشون في حالة خوف دائم من الهجمات.

واكد لـ «القدس العربي» وجود علاقة بين خلايا المقاومة داخل مدن محافظة نينوى وبين الحشد الوطني، حيث تم تشكيل كتائب للمقاومة منذ دخول التنظيم المدينة عام 2014 تعمل على توجيه الضربات لعناصره،

منوها إلى وجود غرفة عمليات في معسكر الحشد الوطني، لتنسيق عمل خلايا المقاومة داخل الموصل.

وكشف انه مع اقتراب موعد معركة تحرير الموصل، فان عمليات المقاومة تتصاعد بشكل مكثف ضد عناصر التنظيم، مشيرا إلى ان الاتصالات المباشرة مع عناصر المقاومة في داخل الموصل تتم كل ساعة وبطرق خفية وسرية خوفا من كشف عناصر المقاومة، حيث قام التنظيم الإرهابي باعدام الكثير منهم بعد كشفهم.

واثناء حديث الجبوري إلى الصحيفة، تلقى رسالة عبر الانترنيت عن قيام عناصر من المقاومة يستقلون دراجة، باطلاق النار على ثلاثة عناصر من الدواعش في مدينة الموصل.

وكانت مصادر أمنية وإعلامية، اعلنت أن مجاميع من المسلحين يقومون بعمليات اغتيالات واسعة ضد عناصر التنظيم في الموصل وباقي مدن نينوى.

واعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها « كتائب اولياء الموصل « تنفيذ عناصرها في الموصل العديد من عمليات الاغتيالات ضد عناصر التنظيم.

وفي بيان للكتائب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت أن مفارزها في الموصل قتلت المدعو ابو مريم تونسي الجنسية في حي الصديق حيث يسكن في منزل مغتصب من الاهالي المهجرين، واضافت الكتيبة أن هذا التونسي كان مسؤولا عن الاتصالات والتشويش للتنظيم وكان مقر عمله داخل جامعة الموصل.

اضافة إلى تصفية القيادي الداعشي ابراهيم محمد عبد الله الجبوري في هجوم على عجلة كان يستقلها من نوع اوبترا في حي المزارع مقابل مستشفى السلام، وحسب الكتيبة فإن الجبوري كان المسؤول العسكري لقاطع ابراهيم الخليل ويقع القاطع باتجاه منطقة الكوير.

وكانت الكتائب اشارت في مواقع التواصل الاجتماعي، في مناسبات عديدة إلى تصفية الكثير من عناصر التنظيم، حيث تمت تصفية سلمان قاسم الحديدي قرب حي التأميم، وتصفية معتز ابو رابعة أمام منزله في حي النجار بالجانب الأيمن من المدينة صباح يوم الأربعاء الماضي.

ولفت المتحدث عن الكتائب إلى ان المذكورين لعبا دورا في الوشاية بأبناء المدينة من الموظفين والعسكريين السابقين وتسببا في مقتل الكثير من الابرياء وكوادر الدولة العراقية.

وأشار المتحدث باسم الكتائب إلى قيامها بالقصاص من عشرة مجرمين لداعش خلال آربعة ايام.

كما أفاد مصدر في كتيبة أولياء الموصل ان إحدى مفارزها اغتالت الاثنين أول ايام العيد المبارك المدعو ابو اسحق الناطق الرسمي للتنظيم في الموصل، اضافة إلى اصطياد الكتيبة لأربعة من التنظيم في سيارتهم وأردتهم قتلى في منطقة القوسيات.

وقتل مجهولون بأسلحة مزودة بكواتم للصوت عنصرين من التنظيم بإطلاق نار على نقطة تفتيش للتنظيم في حي القاهرة شمالي الموصل.

ويؤكد المراقبون للوضع في الموصل، ان عمليات المقاومة التي ينفذها ابناء الموصل من استهداف عناصر تنظيم داعش، اخذت في التصاعد في الاونة الاخيرة بالتزامن مع قرب هجوم القوات العراقية على المدينة لتحريرها، وان كل اجراءات التنظيم الوحشية الانتقامية لاخافة السكان لم تعد تجدِ نفعا امام رغبة السكان بالتخلص من كابوس التنظيم المتخلف.