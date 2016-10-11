دونالد وزئيفي أخوان
صحف عبرية
في أثناء الحملة المذهلة التي وضعته على مسافة لمسة، بل وأي لمسة، من البيت الابيض، قال دونالد ترامب الكثير من الامور. أحد تصريحاته تناول المنشورات عن أفعاله في الماضي. «يمكنني أن اطلق النار على أحد ما في الجادة الخامسة. وحتى عندها لن أخسر الناخبين»، قال.
يتبين ان هذا كان صحيحا حتى نقطة معينة. فمقطع الفيديو الصوتي من العام 2005، والذي تبجح فيه بغزواته الجنسية وفصل في الحديث عن أعضاء النساء التي يسعى إلى الاتصال بها، كان على ما يبدو نزعا واحدا أكثر مما ينبغي. فقد تميزت نهاية الاسبوع الماضي بالهرب الجماعي لشخصيات جمهورية مما بدا كسفينة غارقة. يحتمل مزيد من المفاجآت، ولكن الزمن الذي كان ترامب يمكنه فيه أن يطلق النار على احد ما في الجادة الاكثر اكتظاظا في منهاتن ويخرج بلا ضرر انتهى بلا رجعة. حتى ترامب نفسه يفهم هذا.
عن السباق إلى البيت الابيض في 2016 ستكتب عشرات الكتب. مؤرخون، كُتّاب وصحافيون سيرهقون لوحة مفاتيح حواسيبهم في محاولة لشرح ما حصل، كيف حصل ولماذا. ثمة، مع ذلك، درس واحد ايجابي يمكنه استخلاصه من قضية الشريط منذ اليوم. يتبين أنه في الحياة العامة ليس كل شيء ينجح. توجد توقعات، توجد قيم، توجد خطوط حمراء حتى لدى اولئك الذين ملوا السلامة السياسية. كان يمكن لترامب أن ينكل بكل اولئك المساكين حتى حدود معينة. في اللحظة التي تبين انه ينزل إلى مستوى أدنى أكثر مما يجاز في أمريكا في خطاب الرجال في البار، تبدد السحر.
قوة هذا الدرس جميلة ايضا للمجال العام في إسرائيل. ففي السنوات الاخيرة تدور رحى صراع على تخليد رحبعام (غاندي) زئيفي. فقد نال زئيفي تخليدا رسميا لأنه قتل على أيدي مبعوثي منظمة إرهابية فلسطينية. فالمعلمون في إسرائيل يؤمرون بتعليم مذهبه في يوم واحد في السنة؛ شوارع، طرق بين المدن وجسور، وربما مدارس أيضا، سميت على اسمه؛ الحكومة تعهدت باستئجار بيت يخلد فيه عمله.
المشكلة هي أن زئيفي لم يكن في حياته شخصية قدوة. العكس هو الصحيح ـ فقد كان ترامب، وأسوا من ترامب. تقرير لعمري اسنهايم، الذي بث هذه السنة في برنامج «عوفدا» التلفزيوني ادعى ظاهرا بافعال جنائية، بينها: افعال اغتصاب لمجندات عملن تحت إمرته، تحرشات جنسية، مساعدة بعد الفعل لقتل مزدوج في العالم السفلي، افعال إرهاب وتنكيل بمنتقديه وعائلاتهم، وغيرها. بعض من هذه الافعال نشر في الماضي، ولكن زئيفي، مثل ترامب، لم يتضرر. فقد حمته المنظومة.
بين أبناء عائلة زئيفي وسكرتير الحكومة الاسبق، تسفي هاوزر جرت مفاوضات على البيت الذي سيخلد فيه زئيفي. العائلة ضغطت، وهاوزر استسلم. المبنى الذي اختير هو الخان التركي القديم في باب الواد، بيت له أهمية رمزية وتاريخية وموقع استراتيجي. وقد اتخذ القرار بخلاف رأي قدامى لواء هرئيل من البلماخ، ممن فقدوا في القتال هناك العديد من رفاقهم. على المبنى ان يخلدنا، لا أن يخلد زئيفي، يقولون. في يوم الجمعة سافروا إلى باب الواد للتظاهر ضد القرار.
كان شيء ما مثير للانفعال، للتقدير، لاحتجاجهم، في العقد التاسع من حياتهم. ولكن مع كل الاحترام لعملهم، المشكلة التي تثور بسبب مشروع تخليد زئيفي لا تتلخص في العقارات. ومثلما فهم ملايين الأمريكيين، بتأخير محرج، بأن ليس كل شيء يمر، حان الوقت لأن يفهم هذا ايضا متخذو القرارات في إسرائيل. فافعال زئيفي غير جديرة بالتخليد ـ لا افعاله في الجيش ولا افعاله خارج الجيش. إذا كانت ملابسات موته تستدعي تخليده، فيجدر عمل ذلك بتواضع وبعقل، لا بدروس تعليمية ولا على أم الطريق الرئيس إلى القدس (أحد ما سبق أن اقترح، بنزعة شر، تخليده في بار ـ بقر، مشروع اللحوم الذي قتل فيه رفاقه ضحاياهم). نحن نعيش في فترة انتقالية. المجتمع الأمريكي يبحث عن طريقه في متاهة التصريحات العنصرية الفضائحة. والعاصفة التي نشبت حول دونالد ترامب هي مدعاة للحرج، ولكنها فرصة ايضا. احيانا تكون حاجة إلى وضع حد.
هذا هو الحكم بالنسبة لأرض رحبعام زئيفي. كل مجتمع وترامبه، كل مجتمع وحدّهُ.
ناحوم برنياع
يديعوت 10/10/2016
صحف عبرية
الحمد لله يا ناحوم برنياع فقد وقعت مع انسان فى جيلى مفروض ان يصاب بالزهايمر الا اننى والحمد لله اذكر عام 1980 كأنها الامس اذكر اننى قرأت فى صحيفتك يديعوت احرانوت موضوع عن القتل المزدوج لرحاب عام زئيفى جاندى وعندها عرف بصحيفتكم انه احد اقطاب المافيا العالم السفلى فى تل ابيب حيث قتل اثنان من خصومه فى السوق السفلى بواسطة ماكنات ومناشير اللحمة الخاص بزئيفى وسجن بهذه التهمة والعجيب ان قضاءكم العادل اخرجه من السجن بعد عدة سنوات ليقود حزب سياسى بالدولة وهو حزب ارض اسرائيل الكاملة وان يصل الى الحكم فى حكومة شارون وان يتسلم وزارة السياحة وكان من مبادئ حزبه سياسة الترانسفير اى التهجير القسرى للعرب فى الكيان عبر لوريهات الى الدول الجاورة وفى احد الندوات التلفزيونية وعبر القناة الثانية قال رئيس اركان حكومة شارون وهو موفاز 0 لا ادرى لماذا نتمسك بحكم اكثر من مليون فلسطينى فى غزة ونتكفل بمأكلهم ومشربهم وحتى اذا جرح احدهم نكون مكلفين بتضميد جراحه على نفقتنا؟ فنستطيع الانسحاب من هناك من طرف واحد ودون اى اتفاق ملزم 0 انسحاب من طرف واحد0 كما حصل فلاقت فكرته استحسان قيادة الكيان الخلفية وعرض شارون الخطة على وزارته ووافق الجميع الا رحبعام زئيفى حزب ارض اسرائيل الكاملة فعارض واستقال من الحكومة ووعد بالنزول هو واتباعه الى الشارع ليدبر الموساد مؤامرته بقتله فى فندق حياة عملت به والجناح الدبلوماسى به يصله فقط عبر مصعد مع امن الفندق وصلته المباشرة مع الموساد كان قد صفى قائدا للتنظيم فى مكتبه قبل سنة ووعد افراد التنظيم ان يزلزلوا وان يردواوكان ذلك التنظيم لم يطلق رصاصة واحدة ضد الكيان منذ 30 عام فاحضروهم ليردوا وسهلوا لهم الطريق فكان قتله وبعدها لاحقه الموساد ليصفيهم وتكتم الحقيقة من كل جوانبها فقد عاقبنا الكيان باقامة جدار الفصل العنصرى لمقتل الوزير وشعرت المجموعة وهربت الى عرفات بالمقاطعة ولاحقوهم وارادوا اقتحام المقاطعة بالدبابات لتسلمهم فهربهم عرفات لاريحا وطلب لهم حماية دولية فرغم ذلك اخذوهم وربما لهم نشاط مستقبلى قتل الكيان زعيم من تنظيم اخر وجاء انتقام بعد عام ايضا من مقتله وهنا باص ببئر السبع وصدف يوم المحكمة الدولية ضد الجدار فاحضره شارون الى القدس بلسق الجدار واحضر الصحفية والتصوير واتهموا عرفات بالمقاطعة حيث خرج مدافعا اللى عملها الموساد ولا عاوزينا نئول من اتل زئيفى
التاريخ نذكره ولا نضيع يا ناحوم نذكر بالنسبة لشارون انه عام 82 حيث حصل اجتياحه للبنان وحصاره لبيروت وتدبيره مع الموساد عملية قتل بير الجميل بعد مغادرة التنظمات الفلسطينية باسلحتهم واتفاق مع حبيب على حماية المخيمات فكان ان حاصر شارون بدباباته المخيمات التى تركت دون حماية وادخال قوات الكتائب تنتقم لمقتل زعيمهم بكذبة ان المدنيين داخل المخيمات هم من قتله فكانت ليلة قتل غادر ومذبحة يتدى لها جبين البشرية فى صبرا وشاتيلا بمعاونة دبابات شارون واضاءتهم وتسهيل مهمتم الحاقدة المجرمة وقام الصهاينة بالكيان بانشاء لجنة تحقيق 0 كينت 0 من باب نحقق نحن ونحاكم نحن ونسب انفسنا لكى لا نعطى لاحد ان يحقق وان يحاكم وان يسب وخرجت اللجنة بمفاد ان شارون مسؤل غير مباشرويجب ان يسحب منه منصب وزارة الدفاع وبالفعل ترك منصبه لعدالتهم التى رشحته بعد 10 اعوام ليرأس حكومة الكيان ليعلم العالم اى كيان مجرم نقابل نحن بفلسطين عدى اجرام بيغن وشامير الجيل الاسبق وطلبهم الى الانتربول فى البوليس الدولى فقدتسلم لبرمان خلفا لغاندى فى حزبه وتاريخ لبرمان ليس اقل من جاندى بالاجرام فقد شغل رتبة حارس مواخير للدعارة فى اوكرانيا قبل هجرته الاستطانية للكيان واليوم هو الرجل الثانى بعد نتنياهو فى حكومته
المشكلة يا ناحوم ذاكرتى القوية فلا اعرف ان كانت نعمة ام نقمة فاذكر اننى قرأتعن هاأرتس شهرين قبل يوم انتخابات 2012 بان جاك روزان رئيس اللوبى الصهيونى وعد اوباما بالفوز ثانية وفاز فعلا وبنفس الموقف واللحظة واليوم وعد هيلرى بالفوز بانتخابات 2016 فان حصل ذلك تكطون فضيحة من العيار الثقيل فاين الحرية واين الدموقراطية واى انتخاب واى بطيخ؟ ان كنتم تحددون الرئيس الامريكى قبل 4 سنوات واضافت الصحيفة ان جاك روزان هذا من فوز رؤساء سبقوا اوباما الى البيت الابيض وايضا فضيحة اخرى ان الرؤساء يتبدلون على البيت الابيض على ساكن دائم وهو كماوصفته هاأرتس رجلنا الدائم منذ اكثر من 20 عام بالبيت الابيض وهو اليوت ادامز وهومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية فغير منهم من يفوز ان كان مهندس السياسة الخارجية رجلكم اى ان البيت الابيض محتل كالقدس وفضيحة اخرى وهى من يمتلك التصوير للبيت الابيض وفضيحة ليفنسكى وفضيحة اخرى لم يظهر على هيلرى ردة فعل النساء المعروفة بمثمل موقفها امام خيانة زوجها فهل كان منصبها لوزارة الخارجية وترشحها للرئاسة ثمنا لروحها الرياضية؟ ام نسبها لعائلة روتشيلد بانى 10 مدن بالكيان ومالك البنك الدولى وديونه وفوائدها الفلكية من يحسم الانتخابات لصالحا ملاحظة 0 كل تلك المعلومات هدية لنخبنا وسياسينا الذين يريدون من اوباما ان يضغط على نتنياهو ليعطينا حقوقنا او ان تقاتل امريكا لسواد عينينا وان ترحمنا روسيا بقصفها لنا ودخل بوتن لسوريابعد اجتماع نتنياهو به بساعة لحماية اسد الجولان المجرب فى حراسته لكى نعى من نواجه حقيقة ولا تختلق احلاف وشرق وغرب وحرب ساخنة وباردة فى رؤسنا فقط والسلام على من اتبع الهدى