﻿إثيوبيا تتهم القاهرة رسميا بـ«دعم عناصر إرهابية لنسف استقرارها» ودبلوماسي مصري ينفي لـ«القدس العربي»: لا تدخل في شؤون الآخرين

القاهرة ـ «القدس العربي»: اتهم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، جيتاجو ردا، امس الاثنين، مصر بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريبي للعناصر الإرهابية لنسف الاستقرار في بلاده، كاشفًا عن امتلاك حكومته أدلة واضحة تثبت هذا الأمر، حسب «الأناضول».

وقال «ردا»، في مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا، إن الحكومة «لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد»، على حد تعبيره. وأكدت وزارة الخارجية المصرية نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة «الأورومو» المعارضة المسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد إن «وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية (برهاني كرستوس) كان قد طلب مقابلة السفير المصري (أبو بكر حفني) بالفعل الأسبوع الماضي للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخصا يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا».

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي (دون توضيح تاريخ اللقاء بدقة) على أن مصر «لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وإثيوبيا».

واتهم الأربعاء الماضي، التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم «جبهة تحرير الأورومو» المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك. وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من «جبهة تحرير الأورومو»، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم «الأورومو» ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«القدس العربي»، «رغم معارضتي للحكومة إلا انني لا اتفق مع هذا الاتهام، لأنني أرى ان هذا الاتهام فيه مبالغة شديدة من الجانب الإثيوبي، وانني على يقين انه من ثوابت السياسة الخارجية المصرية انها لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لأي دولة، وبغض النظر عن موضوع اثيوبيا فأنا أعلم جيدا انه كانت هناك موضوعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، عروض جيدة لمصر ومن أقرب الأقارب لنا عاطفيا ووجدانيا ان نساعدهم في التدخل، ولكن نتيجة لهذه السياسة الثابتة التي اعتبرها من السياسات الجوهرية لمصر التي يستحيل تغييرها ولم يتم بالفعل تغييرها هذه المرة».

وأوضح «ربما يكون هناك دس بمعلومات خاطئة من جانب معين وإسرائيل هي من تلعب هذه اللعبة بغرض تشويه سمعة مصر في دول حوض النيل، وبغرض إثارة شائعات بطرق غير رسمية وغير مباشرة بأن مصر تعمل على تحطيم هذه الدول وان مصر تعمل مع جبهات المعارضة وان مصر يهمها عدم استقرار تلك المناطق، وهذا كلام غير صحيح بل بالعكس كانت مصر ترسل لهم منحا ويدرسون إدارة مياه، فأنا اعتقد ان ما حدث إما معلومات خاطئة وقع بها الجانب الإثيوبي نتيجة إشاعات تم دسها، إما هناك من يحاول اللعب بعامل الوقت لكي يدعي ان هناك توقفا في العلاقات المصرية الإثيوبية وبالتالي يتخلص من التزاماته القانونية بعدم إحداث ضرر لمصر من سد النهضة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، صباح امس الاثنين، احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية، وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية. وجاء ذلك ردا من وزارة الخارجية على ما نسب إلى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية من تصريحات بشأن وجود أدلة على تقديم مصر الدعم المادي والتدريب للمعارضة المسلحة الإثيوبية.

وأضاف أنه تجرى حاليًا اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين لتأكيد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا. وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الاتصالات الجارية تعكس إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.