﻿الجزائر: بوتفليقة يختار «إسلاميا» لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات

الجزائر – «القدس العربي»: اختار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال سفير الجزائر السابق لدى الاتحاد الأوروبي وسفير الجزائر السابق في الرياض، والمحسوب على التيار الإسلامي، على اعتبار أن دربال قيادي سابق في حركة النهضة، غير أن الأحزاب الإسلامية سارعت لانتقاد القرار، مؤكدة رفضها للهيئة بأكملها، وأن شخص دربال لا يغير في الوضع شيئاً. وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قد أعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد الوهاب دربال لرئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وهي الهيئة التي تم استحداثها بموجب الدستور الجديد، والتي جاءت كرد من الرئيس بوتفليقة على مطلب تحييد الإدارة في العملية الانتخابية، ووضعها تحت رقابة هيئة مستقلة، حتى وإن كانت المعارضة قد رفضت تشكيلة هذه الهيئة وطريقة عملها والصلاحيات الممنوحة لها، معتبرة أن الإدارة تبقى دائما صاحبة الكلمة العليا.

وأشار البيان إلى أن ديوان الرئاسة قام بمراسلة الأحزاب السياسية، وأطلعهم على نية الرئيس بوتفليقة تعيين عبد الوهاب دربال رئيساً للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وأنه طلب منهم إبداء الرأي قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي. وكانت الأحزاب الإسلامية قد سارعت لانتقاد القرار، والذي اعتبرته ضمنيا أنه محاولة لمغازلة أحزاب التيار الإسلامي الموجودة في المعارضة، والتي لم تحسم بعد موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر أن تجرى في الربيع المقبل، إذ كتب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) على صفحته في موقع فيسبوك أن حزبه يرفض الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حتى لو قامت السلطة بتعيين «صحابي» على رأسها، في إشارة إلى تعيين شخصية محسوبة على التيار الإسلامي، والمتمثلة في عبد الوهاب دربال.

واعتبر أنه ليس لديه أي رأي يبديه في عبد الوهاب دربال، فهو شخص محترم، وليس للحركة عليه تحفظ كشخص، مشيراً إلى أن المسألة لا تتعلق بالشخص، بل تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها، وأن نواب الحركة رفضوها في البرلمان، وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى صحابياً مرضياً عنه لا يغير في الأمر شيئاً.

وذكر أن الطريقة التي تلجأ إليها السلطة قديمة ومملة، فمن قبل كانت تختار شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات للتغطية على مخططات معدة سلفا، فيشوهوا مصداقيتهم ويورطونوهم في الدفاع عن التزوير، موضحا أنه إذا قررت الحركة المشاركة في الانتخابات رغم هذه الالاعيب فلكي نمتحن الإدارة السياسية للسلطة، ولكي نمنعها من التمتع بانتخابات غير مزورة بسبب عدم التنافس. من جهته قال لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية إن تواجد عبد الوهاب دربال أو غيره على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لن يغير في موقف حزبه من هذه الهيئة في شيء، مشيراً إلى أن الإشكال مرتبط أساسا بطبيعة وتركيبة ومهام وصلاحيات هذه الهيئة، لأن المعارضة طالبت بهيئة مستقلة عن السلطة استقلالاً كلياً تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى النهاية.

وأوضح أن السلطة اختارت أن تشكل هيئة تراقب عملية الاقتراع، وكل أعضائها معينون، وإقصاء الأحزاب السياسية عن عملية المراقبة، رغم أن هذه الهيئة كانت في صلب المطالب التي طالما رافعت المعارضة من أجل تحققها، لكن السلطة اختارت الالتفاف على هذا المطلب وإفراغ الهيئة من محتواها، وحتى وإن جعلت الهيئة منصوصاً عليها دستوريا، فهي لن تغير من واقع العملية الانتخابية في شيء.