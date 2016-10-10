﻿اغتيالات تطال «الجيش الحر» في درعا والنظام السوري يتبنى وروسيا «العقل المدبر»

درعا ـ «القدس العربي»: تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا، موجة جديدة من الاغتيالات، من خلال تفجيرات تُنفذ بطرق حرفية ومدروسة استهدفت قيادات عسكرية لـ «الجيش الحر» في «الجبهة الجنوبية»، في الوقت الذي تبنى فيه النظام السوري هذه العمليات وبث تسجيلات مصورة لبعضها، حيث تجاوز عددها من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المنصرم حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي السبع عمليات.

وقال قائد «لواء راية الإسلام» التابع لتجمع «ألوية العمري» في درعا، الملازم وجدي أبو ثليث لـ «القدس العربي» خلال اتصال هاتفي خاص معه إن: «الاغتيالات المنفذة في درعا مؤخراً تدار بشكل منظم للغاية، وهي تستهدف قيادات عسكرية للجيش الحر، وعلى رأسهم قيادات العمل العسكري الميداني».

وأكد الملازم وجدي، أن القوات الروسية هي من تقدم الأجهزة المتطورة والتقنية العالية لقوات النظام السوري في درعا لتنفيذ الاغتيالات، مشيراً إلى إن قوات النظام لا تتقدم إلى أي منطقة أو نقطة محررة إلا برصد دقيق واستطلاع.

وأشار القيادي المعارض إلى أن العبوات الناسفة تستهدف زعزعة الثقة بين فصائل الجيش الحر، وذلك من خلال استهداف العناصر الفاعلة فيها على الأرض، ومن الأهداف وجود مخطط للنظام بتوسعة القطاعات التي يسيطر عليها بعد فقدانه وخسارته لمواقع كبيرة في محافظة درعا ومحيطها.

العبوات المتفجرة تقتل 50 شخصاً

وبين الملازم وجدي، أن العبوات الناسفة المتفجرة أدت إلى مقتل 50 شخصاً بين عسكري ومدني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك في القسم الشمالي الشرقي من محافظة درعا واللجاة، والنسبة الكبيرة من هذه العمليات طالت قيادات عسكرية وعناصر مرافقتها.

كما نوه قائد «لواء راية الإسلام» إلى أن جميع المواقع التي حصلت فيها التفجيرات تعتبر مناطق ساخنة عسكرياً، وتشهد حالات اشتباك دائمة مع قوات النظام السوري، فيما تستغل قوات النظام تراجع بعض الفصائل، فتقوم بزرع العبوات والانسحاب الفوري من المنطقة تمهيداً لتفجيرها.

وتحدث مدير المكتب الإعلامي في «لواء راية الإسلام» محمد المصري، عن نجاح اللواء التابع للجيش الحر في الخامس من شهر تشرين الأول/أكتوبر، عن تفكيك عبوات ناسفة عدة زرعتها قوات النظام السوري في المنطقة.

ونوه إلى أن لواء راية الإسلام عملية تفكيك العبوات الناسفة، جاء عقب اشتباكات بينهم وبين مجموعة لقوات النظام حاولت التسلل خلال ساعات الليل إلى المنطقة لزرع العبوات، حيث نجحت كتيبة الهندسة في اللواء من تفكيك ست عبوات، إلا إن إحداها انفجرت وأدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الكتيبة.

من هم الضحايا؟

وقال الناشط الميداني في درعا عمار توفيق لـ»القدس العربي» خلال اتصال هاتفي معه، إن: «العملية الأولى في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الفائت، وقعت بالقرب من منطقة اللجاة التي تبعد عن درعا المدينة مسافة 75 كيلومتراً، هذه العملية استهدفت مجموعة عسكرية من جيش العشائر، قتُل في هذه العبوة الناسفة التي زرعها النظام السوري تسعة عناصر بينهم قائد ميداني».

وفي الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر، كانت العملية الثانية، واستهدفت سيارة مدنية تعمل في نقل الوقود لأهالي درعا، وقد أدى تفجير السيارة بعبوة ناسفة إلى مقتل سائق السيارة، إضافة إلى تفجيرين آخرين نفذتهما قوات النظام السوري واستهدفت العمليتان سيارات تقل مدنيين، وقد أدى العبوات المتفجرة إلى مصرع ثلاثة مدنيين، أحدهم من السويداء، واثنان من درعا.

وشهد ريف درعا الشرقي، بدوره في 28 من شهر أيلول/سبتمبر تفجير عبوة ناسفة استهدفت القيادي في فرقة 18 آذار/مارس من الجيش الحر، ونجم عن التفجير مقتل القيادي على الفور جراء إصابته بشظايا في الرأس.

وفجرت قوات النظام السوري مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، سيارة بالقرب من اللجاة في ريف درعا الشمالي، وقُتل في التفجير ملوح العايش، نائب قائد تجمع «ألوية العمري».

دقة تصنيع العبوات

واستطرد الناشط الميداني، قائلاً: «في الخامس من شهر تشرين الأول/أكتوبر، أقدمت مجموعات عسكرية تتبع للنظام على زرع عدد من العبوات الناسفة، إلا أن مقاتلي المعارضة في الجبهة الجنوبية اكتشفوا الأمر، واستطاعوا تحديد مواقع العبوات المتفجرة، ليتبين لهم بعد ذلك أن العبوات المستخدمة للتفجير ليست عبوات عادية، بل عبوات مصنعة بدقـة وحـرفية كبيرة للغـاية».

وبين أن العبوات مصنعة بطرق علمية تأخذ معالم طبيعة التربة الزراعية وتضاريسها، وهي مصنعة على شكل أحجار بازلتية مشابهة تماماً للأحجار الطبيعية يصب جداً اكتشافها، والتفجيرات التي تبناها النظام السوري كانت نتيجتها ثلاثة تفجيرات طالت المعارضة المسلحة وثلاثة تفجيرات قتلت مدنيين في المنطقة الواقعة بين درعا والسويداء.

ما علاقة روسيا؟

وأكد توفيق وهو أحد المقربين من قيادات الجبهة الجنوبية، أنه من خلال تواصل مكثف لقيادات في الجيش الحر بدرعا مع شخصيات مطلعة في السويداء، أن النظام السوري لا علاقة له بعمليات الاغتيال بشكل مباشر، بل هنالك تشكيل عسكري روسي مختص بالتفجيرات والاغتيالات يتواجد وينشط في السويداء، وهو من يقف وراء عمليات التفجير، فيما تكون مهمة قوات النظام السوري زرع العبوة المتفجرة في المكان الذي تحدده المجموعة الروسية.

صفحة إعلامية للنظام تفضح السر

«شبكة أخبار السويداء مباشر»، صفحة إعلامية موالية للنظام وتتبع لمخابراته تنشط على موقع التواصل الاجتماعي، وهي المسؤولة عن تصوير عمليات التفجير، وفي عملية التفجير الأخيرة «السابعة» وقعوا في خطأ زمني، فقد أعلن أحد مشرفي الصفحة عن العملية قبل حدوثها محدداً مكان التفجير، الأمر الذي ساعد قوات المعارضة السورية على معرفة مكان العبوة وتفكيكها قبل أن تنفجر، حسب ما أورده الناشط الميداني.