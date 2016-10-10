﻿محام مصري يطالب بإغلاق المواقع الشيعية تزامنا مع احتفالات عاشوراء

القاهرة ـ «القدس العربي»: أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والداعية الشيعي أحمد راسم صاحب موقع النفيس الإخباري، مطالبا بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية.

وقال في دعواه: من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك موقع يروج للشيعة ويتخذ منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.

واعترف بالديانتين السماويتين المسيحية واليهودية فقط، ويعد موقع النفيس أحد المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات ويهاجم فيه السنة والسعودية ويدعو للتشيّع، وفي ذات الوقت، فإن أحمد راسم النفيس له مواقف تحرض ضد السنة في مصر، وتتهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي كان آخرها تصريح له يتهم صحابة النبي بالتخطيط لاغتياله، وعلى ذلك فإنه ينبغى غلق كل المواقع الشيعية في مصر، حيث أن هذه المواقع لا تتماشى مع عادات وتقاليد المصريين، وتدعو للتشيّع، وأنها تبث أخبارا من شأنها نشر الفتنة بين المصريين.

وأضاف : من المعروف أن مصر دولة وسطية والأزهر قبلتها ولا ملاذ آخر لنا، خاصة أن الشيعة يحجون في أماكن أخرى غير مكة، كذلك من المعروف أن هذه المواقع لا تمت للإسلام بصلة ويتعين وقف بثها لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، وعلى ذلك لا يجوز السكوت على هذه المواقع، وأن مخابرات دول معادية تقف وراء هذه المواقع التي تحرض على التشيع في مصر، وتسعى للتحريض ضد الإسلام، وتحاول ضرب ديننا الإسلامي بكل الطرق، وأن المواقع الشيعية أو التي يقودها قيادات شيعية تخدم مصالح إيران وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجوما على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

والتمس صبري في دعواه الحكم بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة وموقع النفيس بصفة خاصة، وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.

وتحل هذه الأيام ذكرى عاشوراء من كل عام، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، الذي نجا فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، فصامه سيدنا موسى شكرًا لله تعالى، ثم صامه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بصيامه، وهنا يبدأ الحديث عن الاحتفالات الشيعية وإغلاق مساجد آل البيت بسببها ومنها «ضريح الحسين»، ويظهر غضب واستياء الائتلافات السلفية لتؤكد أنها سترصد أي احتفالات بالقرب أو داخل مسجد «الحسين» وتبلغ الأمن، وهو الأمر الذي يستدعي وزارة الأوقاف لإغلاق الضريح.