﻿أزيز رصاص المعارك بين «أحرار الشام» و«جند الأقصى» يعلو بالرغم من مبايعة الأخير لـ «فتح الشام»

غازي عنتاب ـ خاص ـ «القدس العربي»: يستمر الاقتتال الدائر بين حركة «أحرار الشام» من جهة، وفصيل «جند الأقصى» من جهة أخرى، بالرغم من إعلان الأخير مبايعته لـ»جبهة فتح الشام»، في وقت أكدّ فيه قياديّون في حركة «أحرار الشام» استمرار القتال ضد فصيل «جند الأقصى»، حتّى القضاء عليه.

وقال الناطق العسكري، باسم حركة أحرار الشام «أبو يوسف المهاجر» أمس لـ»القدس العربي» إنّ بيعة فصيل «جند الأقصى» لـ»جبهة فتح الشام»، لن يغير شيئاً على الأرض، حيث أن الحركة مستمرة في قتالها، ضد «الجند» حتّى القضاء عليهم.

في الوقت، الذي تحدث فيه الناطق باسم جبهة فتح الشام «حسام الشافعي» ، عن توصل الطرفين إلى وقف للقتال، والقبول بمحكمة للفصل في النزاع.

وأعلن، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، قبول الجبهة بيعة فصيل جند الأقصى، بناءً على شروط منها: «قبول الفصيل بمحكمة شرعية، وتسليم المتورطين ومن ترفع دعوى ضدهم، وحلّ الفصيل، واندماجه كاملاً داخل فتح الشام، وتبنّي سياستها كاملة». وناشد «جميع العقلاء والقادة والشرعيين، تغليب صوت الشرع والحكمة والأناة فوق أي اعتبار في هذه الأوقات العصيبة»، مؤكداً أن الجبهة ستكمل في قتال قوات النظام إلى جانب «أحرار الشام»، وبقيّة فصائل المعارضة السورية.

وردّ على الناطق باسم «فتح الشام» في تغريدة منفصلّة، نائب القائد العام لحركة أحرار الشام «أبو صالح طحان» موضحاً أنّ الاتفاق يشمل أفراد فصيل «الجند» ممن لم تتورط أيديهم بالدماء، وليس انصهار كامل الفصيل في جبهة «فتح الشام».

وتحدث الناطق العسكري باسم حركة «احرار الشام» عن استمرار القتال في عدد من المناطق في ريف إدلب، من بينها: « سرمين، النيرب، خان شيخون»، مشيراً إلى سيطرة الحركة على: «حيش، معرة عليا، مصيبين، حرش مصيبين»، مفصحاً عن وجود اجتماعات متكررة بين قيادات الحركة، وجبهة «فتح الشام».

وقال مصدر قيادي في «جند الأقصى» أمس لـ «القدس العربي» إنّ فصيله قبّل ببيعة «فتح الشام» بعد محاصرته من قبل حركة «احرار الشام» وحلفائها، في وقت لم يخفِّ فيه انزعاجه من عدم مؤازة الأخيرة لفصيله خلال العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضده.

وأرجع القيادي أسباب الخلاف مع حركة «احرار الشام» إلى نية الأخيرة القضاء عليه، من خلال قتلها لعدد من عناصره في «أريحا» وتصفية قطاعه في المدينة الواقعة بحيل الأربعين في ريف إدلب، ومن ثم الالتفات للتخلص من قطاع «الجند» في سراقب بريف إدلب الشرقي.

وعزّا أسباب اغتيال المسؤول الأمني عن الطرق في سراقب، «خالد العيسى» إلى قيام الأخير باعتقال عنصر من الجند، وعدم تسليمه للعناصر المهاجمين لمقر «العيسى».

ولم يخفِّ القيادي في فصيل «جند الأقصى» أصل الخلاف، وكونه «عقائدياً» حيث أن «الأحرار» تتبع لأوامر خارجية، ويسيطر عليها تيار «لبيب نحاس» الذي سيقود الحركة إلى الهاوية – حسب تعبيره.

واتهمت حركة «أحرار الشام»، فصيل «جند الأقصى» بإيواء عناصر وصفتها الحركة بـ»الداعشية»، وهو ما نفاه القيادي في الجند، موضحاً أنّ فصيله أعلن مرات عدة براءته من تنظيم «الدولة»، في الوقت الذي لم تعلن فيه الحركة براءتها ممن وصفهم بـ»طواغيت الدول».

الأمر الذي ردّت عليه الحركة، ببثّ شريط مصور يُظهر اعترافات لمن سمته بـ «أمني في تنظيم الدولة»، حيث أقرّ في التسجيل الذي بثّته الحركة عبر معرفاته الرسمية، بالتنسيق مع «أبي وليد دابق» القيادي في جند الأقصى، بالإضافة لعدد من أعوان التنظييم في صفوف القوة التنفيذية التابعة لجند الأقصى في بلدة «التمانعة»؛ من أجل البدء بسلسلة عمليات تخريبية في صفوف الفصائل بريف إدلب، كان من بينها: «تفجير سيارة مفخخة بمقر لفيلق الشام، واستهداف آليات عدة تابعة للفصائل العسكرية بغض النظر عن انتمائها، وتسميم الطعام لعناصر في جبهة النصرة على أحد الحواجز بريف إدلب».

وفيما يتعلّق بضحايا الاقتتال بين الجانيين، كشف «المهاجر» عن مقتل 20 عنصراً من الحركة في كمين نصبه الجند في بلدة إبلين أمس، مشيراً إلى سيطرة الحركة على البلدة الواقعة في ريف إدلب، في الوقت الذي رفض فيه القيادي في الجند الإفصاح عن خسائر فصيله.

وكان القاضي العام في جيش الفتح د. عبد الله المحيسني، دعا في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة عليا من مشايخ يرتضيهم الطرفان لحل القضية من جذورها، على أن تُعطى تلك اللجنة صلاحية واسعة باستدعاء أي طرف للقضاء، ومعترف بها من الطرفين، على أنّ تكون جبهة «فتح الشام» هي الطرف الضامن لما يصدر من قرارات عن تلك اللجنة.

في وقت نفى فيه رئيس الهيئة القضائية في حركة أحرار الشّام «أحمد محمد نجيب» لـ «القدس العربي» وجود أي مبادرات لوقف الاقتتال بين الطرفين، مشيراً إلى أنّ العمل العسكري مستمر حتّى الآن. من جهته، رأى الناشط المقرّب من التنظيمات الإسلامية في الشّمال السوري»أحمد المعري» أنّ انضمام الجند لفتح الشام كان بعد الجلوس مع أحرار الشام، وفيلق الشام، وصقور الشام، وباقي الفصائل التي ذكرت ببيان وقوفها إلى جانب «حركة أحرار الشام».

وأشار لـ «القدس العربي» إلى موافقة الجميع على انضمام «جند الأقصى» لـ»فتح الشام» ضمن شروط، لكن ما ظهر أنّ حركة «أحرار الشام» انقسمت لقسمين الأول امتثل للقرار، والثاني تمرّد وأصرّ على متابعة القتال، موضحاً أنّ الحركة على مدى معارك ثلاثة ايام ومعها 11 فصيلاً لم تستطع ان تحرز اي تقدم ملموس على جند الأقصى وخاصة بمعقليها الرئيسيين في «سرمين» و»معرزيتا».

وحول تأثير المعارك بين الطرفين، على سير المعارك في ريف حماة، تبادل طرفا الصراع الاتهامات بشأن خذلان المجاهدين في الريف الحموي.

ففي الوقت الذي أشار فيه قيادي في حركة «أحرار الشام» إلى أنّ قوات النظام تقدمت من محور فصيل «جند الأقصى»، نفى قيادي في «الجند» ادعاءات حركة «أحرار الشام» مشيراً إلى أنّ الحركة منعت وصول أرتال الإمداد إلى «حماة» للتضييق على الجند هناك، مشـيراً إلى رباـط مقاتلـي الجند على الجبهات في حلب، لثـلاثة أيـام على التـوالي، دون أن يتـم تبديلـهم.

وعلى ما يبدو فإن صراع الإيديولوجيا في الشّمال السوري، لن تحله معركة بين فصيل هنا، وآخر هناك، وإنما سيستمر حتّى إنهاء الفصائل لبعضها، أو تصدي النظام للمهمة وإنهاء الجميع، والخروج بمظهر المنتصر على خصومه والراعي الرسمي لمكافحة الإرهاب، الذي يمثّل رأس هرمه – حسـب مطلعين على الشأن السـوري.