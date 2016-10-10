﻿الجهاد تحمّل الرئيس عباس المسؤولية عن حياة الشيخ عدنان وتعتبر تكرر الاعتداءات عليه تقصيراً ومطالبة بمحاسبة المعتدين

رام الله – «القدس العربي»: حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على لسان طارق قعدان القيادي الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً والسلطة الفلسطينية ودوائرها الأمنية مسؤولية أي خطر قد يتعرض له شخص القيادي في الحركة والأسير المحرر خضر عدنان خاصة بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في جنين ورام الله وآخرها في صرة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وطالب في مؤتمر صحافي عقده في مركز وطن للإعلام وسط مدينة رام الله السلطة الفلسطينية، بشكل واضح بمحاسبة كل من قام بالاعتداء على قيادات ورموز حركة الجهاد الإسلامي في صرة في محافظة نابلس، وأن يتم تقصي الحقائق والتحقيق بشفافية ومسؤولية. وأضاف «لن نقبل أن يقال إنه تم تحويل الملف للمجهول».

وتطرق قعدان إلى ملابسات اعتداء أجهزة أمن السلطة على رموز وقياديات حركة الجهاد في صرة، مطالباً السلطة برسم ملامح التفاعل الشعبي والنضالي، وإن كانت هناك مشاركة بالفعل أو حق في التظاهر في الضفة الغربية، مشدداً على أن حركة الجهاد تحمل فكرة النضال والمقاومة ولن تتنازل عن فكرتها. ورغم ذلك أكد قعدان أن الجهاد الإسلامي لن تنجر إلى صراعات داخلية حتى لو كان البعض يبدو وكأنه يتصرف بالنيابة عن الاحتلال. كما أن الحركة لم ترفض مشاركة أحد في احتفال تحرر أحد أسراها في صرة «ولم نطلب إذناً من أحد لأننا لسنا ضيوفاً عند أحد ولنا تاريخ نضالي طويل».

وأدانت الفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية الاعتداء الذي تعرض له الشيخ خضر عدنان الذي كان أول المنتصرين على الاعتقال الإداري بالإضراب عن الطعام، على يد أفراد من الأجهزة الأمنية ومناصرين لحركة فتح خلال مشاركتهم في استقبال الأسير المحرر عبيدة أبو حسين في بلدة صرة. وطالبت الفصائل بموقف جاد لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية.

بدوره اعتبر مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الاعتداء على الشيخ عدنان مرفوض ومستنكر وهو مناقض للأعراف الوطنية وتعد على القانون. وطالب بمحاكمة من ارتكب مثل هذا الاعتداء خاصة أنه هذا ليس الأول حيث تكرر مع أعضاء مجلس تشريعي وكذلك قيادات وطنية ولم يتقدم أحد للمحاكمة أو يحاسب وذلك لعدم وجود رادع من السلطة.