﻿العبادي يتهم تركيا بتوريط جيشها في العراق وتنظيم «الدولة» يشن هجوما على قواتها في بعشيقة

بغداد ـ «القدس العربي»: شن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي هجوما جديدا على القوات التركية، متهما حكومة تركيا بتوريط جيشها في العراق، بالتزامن مع تعرض الجنود الاتراك في معسكر بعشيقة إلى هجوم واسع من تنظيم «الدولة»، ورفض 5 احزاب كردية للتواجد التركي في العراق.

واعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي خلال زيارته كربلاء، «ان الحكومة العراقية، لا توافق على وجود قوات اجنبية سواء كانت تركية او غيرها على الاراضي العراقية»، موضحاً ان «قوات التحالف الدولي هي التي تعمل في داخل العراق وبطلب من الحكومة العراقية»، نافياً «وجود اي قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية.

وأكد العبادي، ان الحكومة التركية تسعى لتوريط جيشها في العراق، ناصحا القوات التركية بعدم مغادرة المعسكر تحت اي غطاء وان يعودوا إلى بلدهم، ومشددا على ان «القوات التركية غير مرحب بها في العراق وعليها ان تخرج من هذا البلد».

وأضاف إن «الحكومة العراقية لن تسمح بمشاركة تركيا في معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، موضحا انه «ليس للجار التركي أي دور في الاستشارة أو التخطيط لعملية تحرير الموصل».

ومن جهة أخرى، شن التنظيم هجوما واسعا على معسكر بعشيقة، حيث يتواجد فيه المدربون الاتراك، وردت القوات التركية على مواقع مدفعية تنظيم «الدولة».

وذكرت المصادر الأمنية، أن «القوات التركية تمكنت من صد الهجوم، ونجحت في تدمير مدفع لداعش واستهداف آلية بصاروخ ستينغر، دون أن يشير إلى سقوط قتلى أو جرحى من الطرفين».

وكشف المتحدث باسم الحشد الوطني زهير الجبوري لـ«القدس العربي»ان معسكر الحشد الوطني يتعرض يوميا إلى قصف من تنظيم داعش، نظرا لكون موقع المعسكر هو اقرب نقطة إلى مناطق سيطرة التنظيم والى مدينة الموصل التي لا تبعد سوى 18 كلم عن وسط المدينة. وذكر أن التنظيم يقوم بقصف المعسكر بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاونات من مدينة بعشيقة وجبلها ومناطق اخرى، وان التنظيم قصف المعسكر في احدى الايام باكثر من 170 قذيفة.

واشار إلى ان العديد من القتلى والجرحى في قوات الحشد الوطني والمدربين الاتراك ايضا، قد سقطوا جراء القصف المتكرر على المعسكر القريب من خطوط التنظيم.

وفي سياق متصل طالبت خمس قوى كردية، انقرة بسحب قواتها من كردستان وعدم خرق سيادة الإقليم.

واعلن بيان بتوقيع حركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحركة الإسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي الكردستاني، أن «قطعات من قوات الجيش التركي خرقت الحدود وتمركزت داخل الإقليم خلال المدة الماضية ووجود هذه القوات غير دستوري وخرق لقرار البرلمان وسيادة الإقليم».

وطالب البيان القوات التركية بـ «الانسحاب الفوري من كردستان»، رافضا «تحويل إقليم كردستان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية».

كما تظاهر العشرات من الشباب أمام مبنى السفارة التركية في بغداد، داعين إلى إخراج تلك القوات من العر اق.

وردد المتظاهرون هتافات معادية للتدخل التركي وداعين إلى قطع العلاقات مع تركيا ومقاطعة البضائع التركية. وحذر المتظاهرون في بيان تلوه لوسائل الإعلام، انهم يمنحون تركيا مهلة شهر لسحب قواتها من شمال العراق والا ستتم اتخاذ اجراءات جدية ضدها.