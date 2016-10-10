﻿وزير الأمن الإسرائيلي: عملية «أسد الأقصى» في القدس مبعثها الاحتلال… لا الفيسبوك

الناصرة – «القدس العربي»: بعد أن كانت ما يسميها «التنظيمات الإرهابية» والسلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية والمشتركة البرلمانية، وجد وزير الأمن الداخلي في إسرائيل غلعاد أردان أن المسؤول عن عملية القدس المحتلة هو الفيسبوك.

بيد أن أردان ليس وحيدا إذ يستدل من ردود الفعل الإسرائيلية أمس على عملية القدس أن الاحتلال مفقود وأن الإسرائيليين بغالبيتهم الساحقة يهربون من أنفسهم ويتحاشون التحديق بالمرآة لأنهم يرفضون رؤية تشوههم الأخلاقي فيؤثرون سلوك النعامة.

قبل العملية في القدس المحتلة بيوم واحد كان محرر صحيفة «هآرتس» ألوف بين قد قال في لقاء مع مثقفين من فلسطينيي الداخل إن الإسرائيليين اليوم مختلفون وهم أكثر عنصريا وتشددا ويرفضون أن يأتي أحدهم بمرآة كي يرون أنفسهم فيها. وتابع «يرفض الإسرائيليون أن يصارحهم أحد بالقول على مسامعهم مباشرة إنهم غير أخلاقيين، معتبرا ذلك تعبيرا عن ضعف الثقة بالنفس أيضا.

وألوف بن هو صوت نادر بل صوت في البرية وبعيد عن إجماع القبيلة الإسرائيلية، فبقية المعلقين والمسؤولين يغردون ضمن سرب صهيوني يكتفي باتهام الفلسطيني ويشيطن مقاومته.

وفعلا يتجلى قول بن مجددا بردود إسرائيل على عملية القدس، فهي تتهم كل الدنيا ولا ترى في احتلالها سببا ولا تسمع صرخة نجل منفذ العملية وهو يشكو من أن قوات أمنها استثارت والده لحد الجنون بالإبعاد والملاحقة وتضييق الخناق والحرمان من التواصل مع مدينته ومع الأقصى. وهذه الحكاية اليومية للفلسطينيين بمن فيهم المقدسيون ممن تعتبرهم إسرائيل مواطنين فيها لكنهم كانوا هم من انتصروا لحقيقتهم ومدينتهم بقيادة هبة القدس التي استشهد فيها منذ عام أكثر من 250 شهيدا أعدم كثيرون منهم بعد تحييدهم ولا شك أن دماءهم وصور قتلهم صبت وتصب النار على الغضب الفلسطيني.

أسد الأقصى

واللافت هو قيام منفذ العملية مصباح أبو صبيح الملقب بـ «أسد الأقصى» وتحظر الرقابة العسكرية نشر اسمه، باستخدام بندقية رشاشة وفتاكة يستخدمها جيش الاحتلال من طراز إم 16. تمعن إسرائيل بكل مكوناتها بمحاولة تضليل سكانها والعالم وكأنها لا تدرك بديهة أن الاحتلال يولد مقاومته واستمراريتها من استمراره. العملية التي نجحت قبالة المقر المركزي لشرطة الاحتلال تشكل صفعة لرهانات، حسابات وأوهام الاحتلال بتوفير الأمن والهدوء رغم استمرار معادلة «الراكب والمركوب».

في كتابه (طريق طويل طريق قصير) نظّر وزير الأمن السابق موشيه يعلون للتعامل مع الفلسطينيين بفكرة مركزية مفادها أن «ما لا يتأتى بالقوة يأتي بالمزيد منها». وقد طبق رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون هذه الفكرة ببلطجية مفرطة خلال الانتفاضة الثانية ولكن دون جدوى فالهدوء المشتهى ليس سوى سراب، كما تؤكد قوانين الفيزياء وتدلل ذلك عودة هبة القدس للواجهة مجددا بعد عام على اندلاعها. مع تراجع المنظمات الفلسطينية في مقاومتها لأهداف عسكرية مشروعة، فإن الاحتلال يبدو اليوم عاجزا عن منع العمليات الفردية كعملية القدس وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وتنذر بالمزيد منها وبحالة فوضى في القدس وكل الضفة الغربية وربما في أراضي 48 خاصة في حال توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني. وهذه حالة خطيرة حذر منها رئيس الموساد الأسبق إفرايم هليفي في حديث لملحق «هآرتس» قبل أسبوع.

الخلل الحقيقي

لكن وإزاء انشغال العرب بشؤونهم الداخلية وانصراف العالم عن القضية الفلسطينية كقضية ملحة تعتبر أوساط إسرائيلية سياسية وإعلامية واسعة ما جرى بالأمس مجرد خلل مأساوي لأن «العنوان كان مكتوبا على الجدار» ولأنه كان ينبغي اعتقال منفذ العملية مسبقا وعدم تساهل الشرطة والمحكمة معه. قلائل جدا ممن يقرون في إسرائيل أن الخلل الحقيقي هو استمرار الاحتلال وأن مقاومته سبقت ولادة الفيسبوك بعقود، وبحال تم إلغاء منتديات التواصل الاجتماعي لن يسود السلام وتسري السكينة في ظل احتلال يهين ويذل وينتهك حقوق الفلسطينيين كل صباح. وفي ظل هيمنة الغطرسة وعدم الاكتراث بالفلسطينيين والعرب والعالم والتعويل على القوة والعسكر فقط يبدو أن الإسرائيليين لن يقوموا بيوم الغفران غدا بمحاسبة النفس بالمكاشفة والكف عن ممارسة القوة وخطاب الكراهية والكذب والتضليل للنفس على الأقل.

وفي محاولة لتقديم أجوبة استباقية على تساؤلات تسمع بالهمس حول نجاح مقدسي يحمل بطاقة زرقاء بتنفيذ عملية نوعية في قلب القدس، قال رئيس حكومة الاحتلال إنها كانت عملية سريعة جدا تم وقفها بسرعة قبل أن تتسبب بالمزيد من سفك الدم وبكارثة أكبر. وتبعه أمس المقرب منه الوزير تساحي هنغبي بقوله «إننا اعتدنا على الوحشية وإطلاق النار بدون تمييز من قبل المخربين، وفي هذه الحالة، كما يتطلب الأمر، انهى المخرب وجوده في عالم الأحياء». وقال الوزير اوري اريئيل: «نحن نلتقي مرة أخرى بالإرهاب الذي لا يبحث عن ذرائع لتبرير إصابته لليهود. انه يفعل ذلك في كل مكان يمكنه الوصول اليه، وفي كل وقت، حتى في العاصمة. قسم من الرد يجب ان يكون في زيادة البناء (في المستوطنات) وإخراج الشك من قلوب اعدائنا بأنه يمكن لنا ان نتزحزح من القدس». وحتى رئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين الذي يوجه انتقادات أحيانا للحكومة لجأ لرد شعبوي إنه يمنع السماح للإرهاب بإضعافنا وعلينا الوقوف صامدين معا دفاعا عن امتنا».

حلوى الشهادة

وبعدما اتهمت شرطة الاحتلال الفيسبوك منعت عائلة منفذ العملية من فتح بيت للعزاء وهددت بملاحقة من يوزع الحلوى اقتداء بشقيقة الشهيد التي دعت الناس لتهنئتها لا تعزيتها وبذلك تقدم رسالة فلسطينية مدوية من القدس ستصل آذان إسرائيل رغم محاولاتها صم آذانها عنها. كما قامت باعتقال عدة ناشطين فلسطينيين معروفين في القدس المحتلة بعضهم من الأسرى المحررين.

ويشارك محللون عسكريون كثر ببناء جدران التضليل وتحاشي تسمية الولد باسمه فهذا محلل صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل يرى أن العملية بجوهرها دينية ترتبط بالأقصى و»التحريض الإسلامي» حول انتهاكاته متجاهلا واقع الإذلال والإفقار ومصادرة الحريات كل يوم.

وعلى غرار محللين آخرين يكتفي هارئيل بتوقع تقليد عملية القدس لأنها نجحت وتم تصويرها وسط هتافات مصوريها من الفلسطينيين «الله أكبر» خاتما تحليله بالتساؤل عما إذا كانت هذه عملية عابرة أم تنذر بتصعيد كبير وشيك دون أن يتوقف عند المعادلة الحقيقية حول السبب والنتيجة. ويحذو زميله يوسي يهوشع المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» بتغييبه معادلة الصراع، وإن كان يعتبر عملية القدس تصعيدا فلسطينيا، لافتا الى كونها نوعية لنوع السلاح المستخدم فيها وموقع تنفيذها. وحذر هو الآخر من احتمال الاقتداء بـ «أسد الأقصى» كونه ناشطا معروفا وتم توثيق فعله بالكاميرات عشية فترة دينية حساسة قاصدا الأعياد اليهودية. وهذا ما يقع فيه المعلق السياسي نداف شرغاي في مقال نشرته أمس «يسرائيل هيوم» تساءل فيه كم من الدماء يجب ان تسيل كي يتم في كتب القوانين الاسرائيلية اعتبار «الاقصى في خطر» فرية وجريمة خطيرة؟. ويبدو أن نجاح عمليات فلسطينية خاصة ضد أهداف عسكرية لا مدنية ستبلغ آذان الإسرائيليين وتدفعهم لتغيير موقفهم وتحررهم من غطرسطتهم مهما تمادت إسرائيل وأبواقها بصم آذانهم كل الوقت لاسيما أنه ليس هناك من يطرح بديلا للتسوية المفقودة مع الفلسطينيين.