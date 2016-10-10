﻿ترامب يدافع عن روسيا والأسد لأنهم يقاتلون تنظيم «الدولة»

واشنطن ـ «القدس العربي»: دافع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عن الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وإيران وقال إنهم يوجهون الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في أثناء مناظرته الثانية مع المرشحة الرئاسية الديموقراطية أمس.

وسخر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لتأييدهما المعارضة السورية التي لايعرف توجهاتها.

وردت كلينتون بأنها تريد أن تفرض حظرا جويا فوق سوريا وحلب على وجه التحديد وطالبت بالتحقيق في جرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري وروسيا في سوريا. ولم يقف ترامب عند أقواله الخاطئة بل أعلن ان حلب تعتبر ساقطة بيد النظام، وانتقد كلينتون لأنها تتكلم بصلابة ضد الرئيس الروسي بوتين وضد الرئيس السوري بشار الأسد ولصالح الثوار السوريين الذي لا نعرف من هم حقا.

وذكر أنه عندما شجعنا الثوار في العراق انتهى الأمر إلى الأسوأ، قائلاً «انظروا لماحدث في ليبيا عندما ذهب القذافي عمت الفوضى واستولت الدولة الإسلامية على النفط في ليبيا».

وتابع ترامب سخريته من وضع أوباما خطا في الرمال مما جعل العالم «يضحك العالم علينا»، حسب تعبيره. وتساءل ان الإدارة الأمريكية وقعت اتفاقية مع روسيا حول سوريا فماذا فعلت روسيا والأسد وإيران التي حصلت بعد ان وقعنا معها أسوأ اتفاقية على 150 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار عدا ونقدا وأجاب: إنهما يقفان ضدنا.

واضاف ترامب أنه لا يحب الأسد إطلاقا ولكن الرئيس السوري يقتل تنظيم الدولة الإسلامية وروسيا تقتل التنظيم وكذلك إيران، وهؤلاء الثلاثة يتحالفون بسبب سياساتنا الخارجية الضعيفة. وعندما سئل انه لم يجب على السؤال حول ماذا سيعمل إذا سقطت حلب أصر على القول ان حلب أساسا ساقطة، ويخالف نائبه بنس الذي قال انه يجب مواجهة روسيا في سوريا والتصدي لقوات النظام السوري، بينما قالت كلينتون ان الوضع في سوريا كارثي، و«كل يوم نرى نتائج تحالف نظام الاسد مع الإيرانيين على الأرض والروس في الجو، وان هناك جهدا من قبل القوات الجوية الروسية لتدمير حلب وإنهاء الثوار السورييين ضد حكم الأسد وان روسيا لاتهتم بتنظيم الدولة الإسلامية، بل تريد فقط الحفاظ على الأسد في السلطة».

وأضافت: عندما كنت وزيرة للخارجية كنت ادعم كما اليوم اقامة مناطق حظر للطيران السوري والروسي، وإقامة مناطق آمنه، مشرة إلى انها لن تستخدم قوات أمريكية على الأرض في سوريا بل «نستخدم قوات خاصة لتساعد وتدرب القوات الكردية والعربية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وعندما أتولى الرئاسة آمل ان نكون قد طردنا تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل والعراق.

وسألاحق البغدادي وأستهدفه ولقد شاركت في الماضي بمتابعة عمليات سرية ضد القاعدة وبن لادن، وسأدعم الأكراد في سوريا والعراق حتى يقوم الأكراد والعرب عبر تقديم العتاد لهم لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض والسيطرة على الرقة.

ودافعت كلينتون عن دعوتها لزيادة عدد اللاجئين السوريين في أمريكا من 10 آلاف إلى 65 ألف لاجئ سوري لأن من يقتل في سوريا على الأرض معظمهم من النساء والأطفال. وذكرت بصورة الطفل عمران الذي عمره اربع سنوات ويجلس في سيارة الإسعاف وينزف الدم من وجهه لأنه تم قصفه من قبل الطائرات الروسية والسوريا، وقالت إنه يجب عدم منع الناس من دخول أمريكا على أساس ديني فأمريكا أسست على حرية اعتناق الأديان وان مايقوله ترامب ضد المسلمين خطر جدا ويستخدمه الإرهابيون لتجنيد المقاتلين.

وذكر ترامب أن «الإرهاب الإسلامي» ارتكب أموراً رهيبه ومن قام بها هم الإرهابيون الإسلاميون الراديكاليون و«منافستي واوباما يرفضان حتى ذكر هذه الصفة».

بينما ردت كلينتون: ان المسلمين تواجدوا في أمريكا منذ عهد اول رئيس لأمريكا جورج واشنطن، ولدينا مسلمون ناجحون كثيرون، منهم فقدناه مؤخرا هو محمد علي (كلاي) ورؤيتي لأمريكا ان لكل واحد في أمريكا مكان طالما يعمل بجد ويخدم جاليته. ومن الخطر استخدام الكلام الديماغوغي الذي يستخدمه ترامب ضد المسلمين ونحن نحتاج المسلمين كأعيننا وآذاننا في جبهاتنا. وقالت إنه من المهم دحر تنظيم الدولة الإسلامية ونتحالف مع أغلبية الدول الإسلامية ضدهم، وهم يسمعون اقوال ترامب ويتساؤلون لماذا يجب ان نتعاون مع الأمريكيين.

وحول اللاجئين قال ترامب انه لايريد قدوم مئات الآلاف من السوريين إلى أمريكا بل يجب اقامة مناطق آمنه لهم تدفع تكاليفها الدول الخليجية، لأننا لانعرف عنهم شيئا وعن قيمهم وحبهم لبلدنا. وعدل ترامب موقفه من منع دخول المسلمين إلى أمريكا ولكنه ذكر أنه يجوب إخضاعم إلى تدقيق لفحص مدى تطرفهم.

وعندما سئل في بداية المناظرة عما قاله من كلمات نابية حول الإعتداء جنسيا على النساء قال تتكلمون حول ذلك وهناك تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقطع الرؤوس ويغرق الناس في الأقفاص الحديدية وانا سأدمر تنظيم الدولة الإسلامية. وقال محلل سياسي على «السي ان ان» ان ترامب يريد ان يقول ان تصرفاته ليست سيئة بالمقارنه لتنظيم الدولة الأسلامية.

وقال مراقبون إن تهديد ترامب لكلينتون بالسجن على خلفية استعماله لبريدها الالكتروني بشكل مخالف انه يتحدث وكأن أمريكا دولة موز ليس فيها ديمقراطية وسيتصرف كدولة شمولية ديكتاتورية حيث يلقى بالسجن بمنافس الرئيس.