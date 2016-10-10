﻿ترامب يطالب المسلمين في الولايات المتحدة بالتجسس على بعضهم البعض وإنشاء شرطة خاصة في مناطقهم

واشنطن ـ «القدس العربي»: سألت امرأة مسلمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اثناء المناظرة االرئاسية الثانية عن طريقته في التعامل مع تصاعد الإسلاموفوبيا ضد المسلمين في الولايات المتحدة فما كان منه إلا الاعتراف بوجود تحيز ووصفه بأنه «عار»، ولكنه قال ان المسلمين في البلاد يجب ان يقوموا بعمل افضل يتجاوز انشاء شرطة خاصة بهم إلى تنبيه السلطات عند رؤية نشاط مشبوه. وكرر بعد ذلك هجومه التقليدي على كلينتون لأنها لا تستستخدم مصطلح «الإرهاب الإسلامي المتطرف»، وزعم ترامب بأنه لا يمكن حل المشكلة بدون نعتها باسمها الصحيح.

وتعاملت كلينتون مع استفسار المرأة المسلمة بشكل شخصي للغاية حيث اقتربت منها واعتذرت عن الاشياء « الظلامية والرافضة « التى قيلت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عن المسلمين، وانتقدت بشكل واضح ترامب الذى دعا إلى فرض حظر مؤقت على السماح للمسلمين بالخول إلى الولايات المتحدة.

واكدت ان «الجهاديين المتطرفيين» «يستخدمون خطاب ترامب لتجنيد المزيد من الإرهابيين الجدد، وقالت: «تعليقات ترامب هدية إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» والإرهابيين والجهاديين مشيرة إلى: «اننا لسنا في حالة حرب مع الإسلام، وانه من الخطأ ان نتصرف وكأننا في حال حرب مع الإسلام».

واتفق الكثير من المراقبين ان ترامب تمكن من وقف الانهيار في حملته الانتخابية حيث لاحظ الخبراء تحسنا ملحوظا في الاداء اثناء الاشتباك اللفظى الاول مع كلينتون منذ المناظرة الاولى قبل اسبوعين، ولكن ترامب لم يتمكن من تغيير مواقف الكثير من الناخبين، وبدلا من ذلك اصبح عرضة للتساؤل في المناقشة التى اتسمت بالهجمات الشخصية السيئة.

وجاءت المناظرة وسط أحوال يرثى لها في حملة ترامب الانتخابية نتيجة أصداء شريط الفيديو الذى تحدث فيه المرشح الجمهوري بعدوانية ونزق بطريقة تخدش مشاعر النساء حيث طالب العديد من الجمهوريين ترامب بالتنحى كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر أصر ترامب بأنه لن يفعله اطلاقا، في حين لم يتمكن الكثير من المقربين لترامب من الدفاع عن تعليقات ترامب البذئية بحق النساء بما في ذلك مرشحه لمنصب نائب الرئيس مايك بنس الذى قال بأن شريط الفيديو يحمل اساءات للجميع تقريبات بغض النظر عن الانتماء السياسي مع توقعات بتآكل حاد في الدعم لحملة ترامب في استطلاعات الرأى المقبلة.

وسيطر التعليق حول شريط الفيديو الذى تم تسجيله عام 2005 على المرحلة الأولى من المناقشة وسط اتهامات من أندرسون كوبر، مذيع «سي ان ان»، بأن ترامب يفتخر بفكرة الاعتداء جنسياء على النساء في حين أعرب ترامب عن اسفه لتصريحاته قائلا بأن النقاش حولها وصل إلى مستوى النقاشات الدائرة في غرفة تغيير الملابس، ثم عاد للهجوم على سلوك الرئيس السابق بيل كلينتون وقال بأنه سلوك مشين لا يجاريه بالسوء ضد النساء أى شخص اخر في تاريخ السياسة، وقال خبراء ان محاولة ترامب طرح موضوح السلوك الجنسي للرئيس السابق في المناظرة قد جلبت الكثير من الاهتمام وساعدت على تخفيف الهجوم ضده بسبب الشريط الجنسي، علما بأن ترامب جلب مجموعة من النساء في حدث مباشر على الفيسبوك قبل وقت قصير من بدء النقاش للحديث حول مزاعم بأنهن ضحايا للسلوك المفترس لكلينتون.

ورأى انصار كلينتون ان عدوانية ترامب في المناظرة قد فشلت تماما في «إرهاب» كلينتون وخاصة عند مطالبته بوضعها في السجن إذا تم انتخابه بسبب استخدام خادم بريدها الخاص اثناء عملها كوزيرة للخارجية في حين قالت كلينتون ان غرابة الاقتراح دليل اخر على ان ترامب لا يمكن ان يكون في السلطة.