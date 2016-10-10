﻿القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة «الدولة الإسلامية» في سرت

طرابلس – وكالات: قال الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، العميد محمد الغصري، إن عمليات تطهير المناطق المحررة في سرت ‏من الألغام مستمرة جنبًا إلى جنب مع مواصلة التقدم فيما تبقى من تمركزات تنظيم الدولة الاسلامية.‏ وأضاف الغصري لـ«بوابة الوسط»، أمس الاثنين، أن المعركة ضد التنظيم في سرت شارفت على الانتهاء، وأن «فلول داعش» ‏محاصرون من جميع المحاور، ومنهم مَن يسلم نفسه لقوات «البنيان المرصوص».‏

وأوضح مصدر عسكري في سلاح الجو التابع لغرفة عمليات «البنيان المرصوص»، إن الغارات الأمريكية التسع التي ‏شنت يوم أمس الأثنين استهدفت ما تبقى من تمركزات تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة العمارات السكنية 656 وحي ‏الجيزة البحرية.

وقال المقدم طيار محمد قنونو الناطق باسم سلاح الجو في مصراتة، لـ «بوابة الوسط»، إن الغارات الجوية التسع ‏حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصرًا من التنظيم، فيما أكد أن نهاية التنظيم باتت قريبة جدًا.‏

وكان الناطق باسم المجلس العسكري مصراتة، العميد إبراهيم بيت المال، شكك في جدوى ضربات الطيران الأمريكي ‏ضد تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت، ووصفها بـ»غير مجدية». ‏وقال بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ضربات المقاتلات الأمريكية التي تجاوزت مئتي غارة على مواقع ‏وتمركزات تنظيم الدولة الإسلامية في سرت لم تكن بالمستوى المطلوب فعليًّا، بقدر ما كانت عليه ضربات السلاح ‏الجوي الليبي التابع لغرفة عمليات «البنيان المرصوص» التي أظهرت فاعلية أكثر لمساعدة قوات البنيان على التقدم ‏ميدانيًّا.‏

من جهته أكد مصدر عسكري تابع لقوات «البنيان المرصوص» أن خمسة من العناصر النسائية المنتمية لتنظيم الدولة الاسلامية ‏في مدينة سرت سلمن أنفسهن لقوات البنيان الاثنين، بعد تشديد الخناق على ما تبقى من فلول التنظيم في معقلهم الأخير ‏بمحيط حي الجيزة والعمارات السكنية 656.‏ وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن ثلاثًا من النساء اللاتي سلمن أنفسهن من غينيا والمغرب فضلاً عن تونسية، ‏وأعمارهن في الثلاثينات، وأجبرن على الاستسلام بسبب شدة القصف وانعدام الأكل والدواء.‏

وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الساحلية وطوقت المتشددين بعد حملة عسكرية مستمرة منذ خمسة أشهر مدعومة بضربات جوية أمريكية.

وأضاف المسؤولون أن ثمانية مقاتلين موالين للحكومة على الأقل قتلوا مطلع الأسبوع لدى تقدم قواتهم داخل منطقة بوسط سرت فيما يشكل القناصة والشراك الخداعية عقبتين أساسيتين أمام تقدمهم. وقال مراسل لرويترز على الأرض إن القوات تقدمت عبر شارعين الأحد لكنها تواجه مقاومة وتكتشف عبوات ناسفة في العديد من المباني.

إلى ذلك، قال مصدر طبي في مستشفى مصراتة المركزي: إن عدد قتلى قوات البنيان منذ 5 أيار / مايو وحتى الأسبوع ‏‏الجاري بلغ 595 قتيلاً من مختلف المدن الليبية، وأن أغلبهم من مدينة مصراتة، كما أن عدد الجرحى فاق 2790 جريحًا.‏

واستولت الدولة الإسلامية على سرت منذ عام مضى مستغلة الفوضى والعنف في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لترسيخ موطئ قدم لها بعيداً عن معاقلها الأساسية في العراق وسوريا.

وستكون خسارة سرت بمثابة ضربة كبرى للتنظيم لكن مسؤولين يعتقدون إن بعض مسلحي الدولة الإسلامية وقادتها فروا قبل تطويق سرت وقد يواصلون شن هجمات بطريقة حرب العصابات حتى بعد استعادة القوات الليبية السيطرة على المدينة.

ويقود فصيل البنيان المرصوص القوات في تقدمها داخل سرت وهم مقاتلون أغلبهم جاء من مدينة مصراتة ويؤيدون حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي تحاول توحيد الفصائل المتنافسة في البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي لكتائب مصراتة علي المبروك إن قوات البنيان المرصوص أحرزت بعض التقدم وطوقت منطقة عمارات 600 في سرت بالكامل. وقال محمد الغصري وهو متحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق إن متشددتين فرتا مع أطفالهما الثلاثة واستسلمتا. وأضاف أنهما أبلغتا قوات مصراتة بعدم رغبتهما في تنفيذ هجمات انتحارية.

وسيطرة احدى أقوى الفصائل في البلاد على مدينة كبرى مثل سرت يشعل التوترات مع كتائب متنافسة معها في الشرق يقودها خليفة حفتر الذي رفض سلطة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.