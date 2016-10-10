﻿البورصات الأوروبية ترتفع بدعم شركات النفط وسهم «دويتشه بنك» ينتعش

لندن/ميلانو – رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الإثنين، متعافية من خسائرها المبكرة مع صعود أسهم الشركات النفطية بدعم من ارتفاع أسعار الخام.

وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.7 في المئة، محققا مكاسب للمرة الأولى في أربع جلسات.

وارتفع مؤشر قطاع النفط الأوروبي 1.9 في المئة، محققا أكبر مكسب بين القطاعات مع صعود أسعار خام برنت لأعلى مستوياتها في عام.

وصعدت أسهم الشركات النفطية الكبرى «رويال داتش شل» و»توتال» و»إيني» بما يزيد على اثنين في المئة.

وارتفع سهم «دويتشه بنك» 3.4 في المئة، متعافيا من خسائره المبكرة، بعدما قال وزير المالية النمساوي هانز شيلينغ انه يعتقد أن مشكلات البنك الألماني قد تحل بدون أضرار جانبية.

لكن بعض المستثمرين مازالوا حذرين تجاه السهم ،الذي انخفض نحو 3.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة، نظرا لخيبة الأمل من عدم إحراز تقدم في معركته ضد مطالبة السلطات الأمريكية له بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

وتراجع سهم «إيزي جت» للطيران الرخيص، التي أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح الأسبوع الماضي، بنسبة 2.3 في المئة، بعدما خفض بنك «سوسيتيه جنرال» توصيته للسهم إلى «بيع» من «احتفاظ».