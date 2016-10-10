﻿البنوك تقود انتعاش البورصة السعودية وسهم «دريك آند سكل» يقفز في دبي

دبي – رويترز: انتعشت البورصة السعودية مدعومة بأسهم البنوك أمس الإثنين، وصعدت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، حيث قفز سهم «دريك آند سكل» للإنشاءات في دبي بعدما غيرت الشركة رئيسها التنفيذي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.2 في المئة في أحجام تداول متوسطة. وهبط المؤشر 2.2 في المئة أمس الأول، تحت ضغط تراجع أسهم البنوك نظرا للمخاوف من تأثير السياسات التقشفية للحكومة على ميزانياتها العمومية.

وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.9 في المئة بعدما هبط 4.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم «إسمنت القصيم» 1.5 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 29 في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثالث من العام، بسبب هبوط الطلب على الإسمنت، وارتفاع التكاليف نظرا لخفض الدعم الحكومي على الكهرباء والوقود.

لكن سهم شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» ارتفع 1.2 في المئة، بعدما قالت هي والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» انهما عينتا بنوك استثمار لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لحصة في شركة «ابن البيطار للأسمدة» المملوكة مناصفة بينهما. وانخفض سهم «سابك» 0.3 في المئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، مع صعود سهم «دريك آند سكل» سبعة في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت الشركة انها عينت الرئيس التنفيذي للعمليات وائل علان رئيسا تنفيذيا جديدا لها، ليحل محل خلدون الطبري المساهم الرئيسي فيها.

وفي أغسطس/آب قال المدير المالي للشركة، كايلاش سادانجي في مقابلة، ان «دريك آند سكل» طلبت من مستشارين مقترحات لمراجعة أنشطتها وجلب مستثمرين استراتيجيين. وربما يمهد التغيير في الإدارة العليا لاستثمارات جديدة وإجراءات لتقليص الخسائر.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، مع صعود سهم بنك الخليج الأول 2.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة مدعوما بسهمي «صناعات قطر» و»أريدُ» للاتصالات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة. وصعد المؤشر بقوة في أربع جلسات متتالية بفعل مؤشرات على قرب استكمال اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وفي مؤشر على احتمال تراجع قدرة السعودية على دعم مصر ماليا بفعل هبوط أسعار النفط، قال مسؤول مصري ان السعوديين أبلغوا المؤسسة المصرية العامة للبترول في أوائل أكتوبر/تشرين الأول أنهم سيوقفون إمدادات المنتجات النفطية المكررة.

وتراجع سهم «القلعة» القابضة 7.6 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وهوى السهم 8.3 في المئة أمس الأول بعدما سجلت شركة الاستثمار خسائر صافية فصلية حادة. وهبط سهم «غلوبال تليكوم» 4.1 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 5574 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3359 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4387 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10405 نقاط، بينما هبط المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5295 نقطة.

وانخفض المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5687 نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1130 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8364 نقطة.